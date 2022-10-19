Рада безпеки ООН збереться через застосування іранських БПЛА проти України

Засідання пройде 19 жовтня

США разом із Великобританією та Францією збирають закрите засідання Ради безпеки ООН. Темою обговорення будуть постачання Іраном безпілотників Росії та їх використання проти України.

Як повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела, засідання пройде 19 жовтня. Під час зустрічі обговорюватиметься резолюція РБ ООН №2231, згідно з якою Іран був обмежений у питаннях постачання деяких систем озброєння, включаючи ракетне та пов’язані з ним технології.

Ця заборона діятиме до жовтня 2023 року і може включати експорт та закупівлю передових військових систем, таких як безпілотники.

Так у листі, який надіслала ООН Україна, йдеться, що БПЛА Mohajer та Shahed потрапляють під обмеження, оскільки дальність їхньої дії перевищує 300 кілометрів. Також Київ запрошує інспекторів ООН дослідити збитих безпілотників, які росія використала для атак на мирні міста нашої країни.

Як повідомлялося раніше, росія вже використала проти України два види іранських безпілотників Shahed і Mohajer, проте також хоче закупити БПЛА-камікадзе Arash 2.

Крім того, у ЗМІ з’явилася інформація, що росія веде переговори про постачання балістичних ракет Fateh і Zolfaghar, останні можуть вражати цілі на відстані до 700 км.