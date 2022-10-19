Совбез ООН соберется из-за применения иранских БПЛА против Украины

Заседание пройдет 19 октября

США вместе с Великобританией и Францией собирают закрытое заседание Совета безопасности ООН. Темой обсуждения будут поставки Ираном беспилотников россии и их использование против Украины.

Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, заседание пройдет 19 октября. Во время встречи будет обсуждаться резолюция СБ ООН №2231, согласно которой Иран был ограничен в вопросах поставки некоторых систем вооружения, включая ракетное и связанные с ним технологии.

Этот запрет будет действовать до октября 2023 года и может включать в себя экспорт и закупку передовых военных систем, таких как беспилотники.

Так в письме, которое направила ООН Украина, говорится, что БПЛА Mohajer и Shahed попадают под ограничения, поскольку дальность их действия превышает 300 километров. Также Киев приглашает инспекторов ООН исследовать сбитые беспилотники, которые россия использовала для атак на мирные города нашей страны.

Как сообщалось ранее, россия уже использовала против Украины два вида иранских беспилотников Shahed и Mohajer, однако кроме того хочет закупить БПЛА-камикадзе Arash 2.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что россия ведет переговоры о поставках баллистических ракет Fateh и Zolfaghar, последние могут поражать цели на расстоянии до 700 км.