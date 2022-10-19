Іран готовий говорити з Україною щодо БПЛА, але посилає інструкторів до Криму

Іранські інструктори допомагають росіянам у Криму

Іран продовжує заперечувати звинувачення в тому, що він постачає росії безпілотники-камікадзе чи будь-яку іншу зброю. Однак на тлі цього надходять повідомлення, що іранські інструктори прибули до окупованого Криму для навчання росіян.

Як повідомляє CNN, представник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані заявив, що повідомлення про постачання безпілотників росії є "неправдою".

"Іран завжди виступав проти продовження війни", — сказав він і додав, що Тегеран готовий вести переговори з Україною з цього приводу.

Водночас видання з посиланням на джерела, близькі до розвідки США, повідомили, що іранські інструктори прибули до окупованого Криму, щоб навчити росіян використати їхні дрони.

При цьому, за словами одного з джерел, може йтися про "десятки" людей.

Представники США зазначили, що росія почала розгортання цих БПЛА ще в серпні, але спочатку зазнавала численних невдач з їх застосуванням. Спочатку операторів навчали в Ірані, але пізніше іранські фахівці вирушили до Криму, щоб допомагати розв'язувати проблеми із запуском.

Як повідомлялося раніше, росія вже використала проти України два види іранських безпілотників Shahed і Mohajer, проте також хоче закупити БПЛА-камікадзе Arash 2. Вважається, що ці безпілотники могутніші, ніж вже відомі українцям "шахеди".

Крім того, у ЗМІ з’явилася інформація, що росія веде переговори про постачання балістичних ракет Fateh і Zolfaghar, останні можуть вражати цілі на відстані до 700 км.