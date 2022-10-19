Иран готов говорить с Украиной по БПЛА, но посылает инструкторов в Крым
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Иранские инструктора помогают россиянам в Крыму
Иран продолжает отрицать обвинения в том, что он поставляет россии беспилотники-камикадзе или любое другое оружие. Однако на фоне этого поступают сообщения, что иранские инструктора прибыли в оккупированный Крым для обучения россиян.
Как сообщает CNN, представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани заявил, что сообщения о поставках беспилотников россии является "неправдой".
"Иран всегда выступал против продолжения войны", — сказал он и добавил, что Тегеран готов вести переговоры с Украиной по этому поводу.
Вместе с тем издание со ссылкой на источники близкие к разведке США сообщили, что иранские инструкторы прибыли в оккупированный Крым, чтобы обучить россиян использованию их дронов.
При этом по словам одного из источников, речь может идти о "десятках" человек.
Представители США отметили, что россия начала развертывание этих БПЛА еще в августе, но поначалу испытывала многочисленные неудачи с их применением. Поначалу операторов обучали в Иране, но позже иранские специалисты отправились в Крым, чтобы помогать решать проблемы с запуском.
Как сообщалось ранее, россия уже использовала против Украины два вида иранских беспилотников Shahed и Mohajer, однако кроме того хочет закупить БПЛА-камикадзе Arash 2. Считается, что эти беспилотники более мощные, чем уже известные украинцам "шахеды".
Кроме того, в СМИ появилась информация, что россия ведет переговоры о поставках баллистических ракет Fateh и Zolfaghar, последние могут поражать цели на расстоянии до 700 км.