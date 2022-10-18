Иран даст россии еще больше дронов и баллистические ракеты — Reuters

Иран согласился дать россии ракеты для войны против Украины, но не считает, что встал на чью-то сторону в войне

Иран, официально открещивающийся от поставок россии своих дронов-камикадзе, кулуарно пообещал предоставить россии баллистические ракеты класса "земля-земля" в дополнение к еще большему количеству беспилотников.

Об этом во вторник, 18 октября, пишет Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников и двух иранских дипломатов.

Как говорится в материале, решение было согласовано 6 октября, когда первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, два высокопоставленных чиновника из иранской Революционной гвардии и чиновник из Высшего совета национальной безопасности посетили Москву.

"Россияне попросили больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью, в частности, семейства ракет Fateh и Zolfaghar", — сказал один из иранских дипломатов.

Западный чиновник, проинформированный по этому вопросу, подтвердил это Reuters, заявив, что между Ираном и россией существует соглашение о предоставлении баллистических ракет класса "земля-земля" малой дальности, в том числе Zolfaghar.

При этом иранский дипломат заявил, что несмотря на эти договоренности, Иран "не становится на чью-либо сторону" в войне россии против Украины.

"Где они используются — это не вопрос продавца. Мы не встаем на чью-то сторону в украинском кризисе как Запад. Мы хотим прекращения кризиса дипломатическими средствами", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, источники издания The Washington Post 16 октября обнародовали информацию, что Иран тайно согласился передать россии баллистические ракеты, предназначенные для нанесения ударов на расстоянии до 300 и до 700 км.

Кроме того, накануне сообщалось о том, что россия хочет закупить у Ирана БПЛА-камикадзе Arash 2, более мощные, чем уже известные украинцам "шахиды".

17 октября МИД Украины выдвинул требование к Ирану немедленно прекратить поставки оружия россии и предупредил об ответственности за соучастие в преступлениях.