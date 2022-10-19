"Завтра буде дуже важкий день": у Зеленського попередили українців про можливі перебої з електрикою

Обмеження на споживання електрики торкнеться кожної області

Влада України закликає всіх мешканців нашої країни у четвер, 20 жовтня, обмежити споживання електрики з 7:00 до 23:00.

Як повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі, обмеження споживання електроенергії вводитимуться по всій країні.

"Я звертаюся до всіх українців: завтра необхідно і ми дуже просимо — з 7.00 до 23.00 мінімізувати використання електроенергії. Це стосується кожної області", — сказав він, додавши, що в іншому випадку можливі віялові відключення світла.

Тимошенко зазначив, що обмеження на використання електрики в першу чергу стосуватимуться підприємств та заводів, проте закликав мешканців нашої країни об’єднатися, щоб допомогти пройти цей день без відключень.

Також, за його словами, буде мінімізовано використання вуличного освітлення.

Заступник голови ОПУ наголосив, що це вимушені заходи, пов’язані з тим, що росія продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі України.

Як повідомлялося раніше, серія російських атак з використанням ракет і дронів-камікадзе з 10 жовтня завдала серйозних збитків Україні. Так, за словами президента Володимира Зеленського, було пошкоджено близько 30% усіх об’єктів енергетичної інфраструктури.