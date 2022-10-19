"Завтра будет очень тяжелый день": у Зеленского предупредили украинцев о возможных перебоях с электричеством

Ограничения на потребление электричества коснется каждой области

Власти Украины призывают всех жителей нашей страны в четверг, 20 октября, ограничить потребление электричества с 7:00 по 23:00.

Как сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале, ограничения потребления электроэнергии будут вводиться по всей стране.

"Я обращаюсь ко всем украинцам: завтра необходимо и мы очень просим – с 7.00 по 23.00 минимизировать использование электроэнергии. Это касается каждой области", — сказал он, добавив, что в противном случае возможны веерные отключения света.

Тимошенко отметил, что ограничения на использование электричества будут в первую очередь касаться предприятий и заводов, однако призвал жителей нашей страны объединиться, чтобы помочь пройти этот день без отключений.

Также по его словам, будет минимизировано использование уличного освещения.

Заместитель главы ОПУ подчеркнул, что это вынужденные меры, связанные с тем, что россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре Украины

Как сообщалось ранее, серия российских атак с использованием ракет и дронов-камикадзе с 10 октября нанесла серьезный ущерб Украине. Так по словам президента Владимира Зеленского было повреждено около 30% всех объектов энергетической инфраструктуры.