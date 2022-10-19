В теории ракетные удары могут привести к блэкауту, но у нас есть козырь, - бывший министр энергетики

В интервью Телеграфу бывший министр энергетики Иван Плачков рассказал о последствиях ракетных ударов по энергосистеме

Иван Плачков – один из самых известных энергетиков в Украине. В разное время он возглавлял министерство энергетики, Киевэнерго, Одесскую облгосадминистрацию и Ассоциацию газодобывающих компаний.

В эксклюзивном интервью Телеграфу он рассказал, чем отличаются аварийные от веерных отключений, как можно подготовиться к отключению электроэнергии и хватит ли Украине топлива на зиму. Видео-версию можно посмотреть тут.

- После ракетных ударов по энергетике 10 октября Укрэнерго применило График аварийных отключений (ГАО). Между тем, вы возглавляли Министерство энергетики в 1999 году, когда в стране происходили "веерные отключения". Чем отличаются эти инструменты и в какой ситуации они применяются?

- Начну с особенностей, которые присущи исключительно электроэнергетике. Потребитель потребляет электроэнергию когда хочет и сколько хочет, не спрашивая. А энергетики в ту же секунду должны обеспечить мощность потребления. Если энергетики не успевают нагрузить блоки, когда потребление растет, то падает частота. А это, в первую очередь, угрожает повреждением оборудования. А в конечном счете приводит к блекауту, когда система остается без электроэнергии.

Что касается отключений в 90-х и сейчас, то этому есть разные причины. В 90-х было много избыточных мощностей. Мы потребляли 25 ГВт. При этом мощностей было на 45 ГВт. Но не было денег, не было топлива. Из-за отсутствия топлива мы вынуждены были сокращать потребление и отключать потребителей.

Для того, чтобы не допустить блекаута – разрушения системы, в электросетях есть два защитных инструмента. Это График аварийных отключений (ГАО). И следующий уровень – Аварийная частотная разгрузка (АЧР) – это когда система отключает потребителей без участия человека.

ГАО – это когда диспетчер видит, что ему не хватает генерирующих мощностей. И тогда он дает команду совершать ГАО по очередям. Но особенность заключается в тому, что в эти очереди запитаны одни и те же потребители: заводы, населенные пункты и т.д. И сколько они будут отключены, никто не знает. Столько, сколько будет нужно диспетчеру. Когда у него стабилизируется ситуация, он дает команду включать.

- При ГАО потребитель не знает, на сколько у него отключают электроэнергию?

- Да. Его могут отключить на час, на три, на семь. Но главное, что в очередях на отключения находятся одни и те же потребители. Одна улица может быть отключена от электроэнергии три часа, а противоположная будет без отключений. Это связано с тем, что фидера (переключатели на подстанциях – ред.) отвечают каждый за свою очередь.

Если же это не помогает, автоматика начинает без участия диспетчера отключать вводы электроэнергии поочередно. Всего – 10 очередей. Уровень потребления снижается и остается лишь небольшая мощность, чтобы сохранить существование системы. В противном случае повредятся ротора генераторов на электростанциях.

- Что из этого можно назвать "веерными отключениями"?

- Когда в 1999 году в Украине была проблема с топливом, мы разработали систему веерных отключений. Что это значит? Мы всех потребителей разбили на сектора и сообщили им графики отключений: вот это село будет отключено с 10 до 12. С 12 мы вас включим, а соседнее отключим с 12 до 14 и так далее.

И тогда каждый потребитель знал, что у него не будет электроэнергии конкретно в это время. Они могли планировать, готовились к отключениям. Почему это не ГАО? ГАО работает единовременно. Тогда же причина проблем была долгоиграющая. Мы знали, что за две недели мы топливо не накопим. Тогда мы разработали этот график "веерных отключений". По сути, это изобретение Украины.

- Выходит "веерные отключения" — это тот же ГАО, только плановый и полностью контролируемый…

- И систематизированный. Да. По сути, это то же самое. Но сегодня ситуация отличается. Из-за ракетных ударов произошли массовые разрушения. Это и генерация, и подстанции, и высоковольтные линии. Система потеряла серьезную часть генерации. Хотя у нас сегодня генерации в избытке.

Из-за остановки Запорожской АЭС, работа нашей системы перестала быть сбалансированной территориально. Энергетики начали восстанавливать линии. И применили ГАО. Почему? Например, есть город, на который заведено три ввода по 110 кВ. Два из них повреждены. Нагрузка на оставшийся повышена. Надо снизить потребление, потому что можно потерять и последний оставшийся.

Надо спасать энергосистему. Некогда составлять график "веерных отключений". Поэтому был применен ГАО, пока восстанавливали сеть. Я в энергетике более 40 лет. Я и не предполагал, что за такой короткий срок можно выполнить колоссальный объем работ, который они выполнили.

Мы понимаем, что готовились, что запасали резервы оборудования. Но все равно была совершена беспрецедентная работа. Это будет в учебниках по энергетике во всем мире: как можно организовать такое быстрое восстановление. Они большие молодцы.

И очень правильным было обращение с просьбой сократить потребление. Это самый правильный подход. В 1999 году мы тоже обращались, но тогда люди не прислушивались. Сейчас же в первый день после атаки снизили потребление на 26%. И тогда отпала необходимость применять как ГАО, так и "веерные отключения" на длительный период.

Видео интервью с Плачковым

- Спустя неделю атаки повторились. Очевидно, будут еще.

- В зависимости от объема повреждений, может возникнуть необходимость снизить потребление на недели или на пару месяцев. Тогда, возможно, будет разработан график веерных отключений. Если же восстановление занимает до трех дней, тогда целесообразнее применять ГАО.

Энергетики будут принимать решение в зависимости от сложившейся ситуации. Или веерные отключения, или ГАО. Главное – не допустить дефицита мощностей, чтобы начала срабатывать АЧР.

Конечно, все гораздо сложнее. Но если объяснять упрощенно, то ситуация выглядит так.

- Знаю, что профессиональные энергетики не любят термин "веерные отключения". Почему?

- В 90-х годах мы приняли ситуацию и согласились с ней. После этого власть всеми силами пыталась не допустить повторения веерных отключений, потому что ассоциация была очень негативная. И даже когда стоило применить "веерные", применяли ГАО и объясняли это аварийной ситуацией.

То есть, присутствует политический аспект. И плюс поколение энергетиков поменялось. У нас только министров энергетики было 28 за 30 лет. Но сейчас надеюсь, что в случае необходимости вспомнят, что есть такая опция, чтобы не отключать раз за разом одних и тех же потребителей.

- Может ли массированный ракетный удар разрушить энергосистему и привести к блекауту?

- Теоретически может. Все зависит от того, насколько он будет массированным и точным. Это технически сложный вопрос. Нельзя сказать, что вот они перебьют 50% энергосистемы и будет блекаут. Разные по характеристикам сети, разные подстанции. Это не линейная задача. Многое зависит от региона.

Но я хочу обратить внимание, что украинская энергосистема по насыщенности генерации одна из самых крупных в мире. У нас была установленная мощность 55 ГВт. Сейчас в живых, думаю, под 35 ГВт. А мы потребляем 13 ГВт. Представляете, какой у нас резерв мощностей генерации?

По насыщенности высоковольтных линий и подстанций, мы самая насыщенная система в мире. Соизмеримы с Францией. Почему? Потому что в свое время Украина была плацдармом так называемой третьей энергетической экспансии в Европу – электроэнергетической (после нефтяной и газовой).

- На своем Youtube-канале вы говорили о том, как подготовиться к возможным отключениям электроэнергии. Это и теплопункты на дизель-генераторах в городах, печи и "буржуйки" в селах, обязательный слив воды из системы подачи теплоснабжения в высотные дома. Интересен пункт о локальных системах в городах. Поясните подробнее?

- Я поясню свою мысль на примере Киева. Даже если есть массовые повреждения сетей кольца 330 кВ, то в Киеве есть своя генерация – несколько ТЭЦ. Так вот предусмотрены такие режимы, когда станция работает на подсоединенную к ней нагрузку.

То есть, какая-то часть Киева отключается от общей энергосистемы и создается своя маленькая энергосистема вокруг ТЭЦ. ТЭЦ же работает на присоединенную нагрузку и выдерживает вот этот баланс потребления и генерации. Конечно, при таком сценарии какая-то часть города останется без электроэнергии. Но какую-то часть можно запитать автономно. Такой режим очень тяжелый, но он возможен.

Это то, что касается электроэнергии. Предположим, произойдет отключение электроэнергии на два дня при минус 15. Отключаются насосы, прекращается циркуляция теплоносителя в системе теплоснабжения. Что тогда происходит? Начинают замерзать внутридомовые сети. Если их не сливать, через 4-6 часов при минус 15 они замерзнут. И отремонтировать их будет невозможно.

Также считаю, что в городах нужно делать общественные пункты обогрева. Уже многие мэры, (например, мэр Львова Андрей Садовый) говорят об этом. А жителям городов советую договориться с родственниками или друзьями в сельской местности, чтобы в случае отключения отопления, можно было выехать из города и пожить какое-то время в доме с печным отоплением.

Но все выехать не смогут. Поэтому теплопункты в городах нужны. И самая удобная система отопления – не буржуйки, а дизель-генераторы и строительные сушки-воздуходуйки. Они очень быстро нагревают помещения.

- Хватит ли нам топлива для прохождения осенне-зимнего периода? Угля – около 1,5 млн тон, газа – около 15 млрд. Не самые высокие показатели.

- Я бы не назвал запасы критическими. Назвал бы их, скажем так, волнительными. Для среднестатистической зимы при том низком объеме потребления, который сесть сейчас, нам хватит. Но если зима будет очень холодной, как например было в сезон 2005-2006 года, когда даже в Крыму было минус 24, то будет сложно.

Но опять же, нас уже ничем не испугать. Мы прошли порог сплоченности. Когда над Киевской областью, где я живу, пролетали дроны, то я наблюдал как соседи их снимают на телефон. Это о чем говорит? Порог страха уже пройден. У нас неимоверный уровень самоорганизации и взаимопомощи.