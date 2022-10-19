Китай цинічно відреагував на масовані удари по Україні

У КНР заявляють про те, що треба дотримуватися "спокою і стриманості"

Китайській Народній Республіці нічого не відомо про удари іранськими дронами по Україні і руйнування важливих об'єктів інфраструктури російськими окупантами, які також призвели до численних поранених і загиблих. Крім того, позиція Китаю є досить "зрозумілою" щодо війни в Україні.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, пише українське видання "Європейська правда". За його словами, він не знає нічого про те, що його запитав журналіст стосовно російських атак дронами-камікадзе території України 17 жовтня.

"Позиція Китаю щодо українського питання є послідовною та чіткою. За нинішніх обставин усі зацікавлені сторони повинні проявляти спокій і стриманість, заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи в Україні, для спільної деескалації ситуації", — додав Ван Веньбінь.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер розкритикував Китай за позицію щодо України. Звинувачення прозвучали в бік посла Китаю в Ісландії.