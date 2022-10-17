Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса спеціально для "Телеграфу" розповів про основні висновки з промови Сі Цзіньпіна

У неділю, 16 жовтня, голова Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін відкрив з’їзд Комуністичної партії, де виступив із програмною промовою. У ній, серед іншого, приділив увагу зовнішній політиці КНР та Тайваню.

З промови Сі Цзіньпіна можна зробити такі основні висновки.

Перший – Китай пропонує побудувати нову архітектуру безпеки у світі, яка базується на концепті "Спільнота спільної долі". Тобто загальнолюдський концепт, який припускає, що всі держави мають розвивати свої відносини на спільних інтересах. Інтересах людства як єдиної спільноти.

Другий — Китай фактично запропонував США встановити нову біполярну систему. Складнішуе, ніж та, що була під час холодної війни. Але в основі її мають бути відносини між США та КНР.

Третє – очевидно, що КНР бачить цю систему саме біполярною. Там немає (як ніколи і не було) місця для рф. Це не гарантує того, що Китай не допомагатиме росії. Але все залежатиме від відносин між офіційними Вашингтоном та Пекіном. Якщо буде ескалація, КНР може, на зло США, допомагати росіянам у тих чи інших сферах. Як і у випадку з Іраном, багато залежатиме від відносин із Вашингтоном і від того, чи зможемо ми перебити російський вплив у Китаї. Поки що, на жаль, ми з цим не впораємося. Ми навіть досі не маємо посла в КНР.