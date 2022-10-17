Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" рассказал об основных выводах из речи Си Цзиньпина

В воскресенье, 16 октября, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин открыл съезд Коммунистической партии, где выступил с программной речью. В ней, среди прочего, уделил внимание внешней политике КНР, а также Тайваню.

По речи Си Цзиньпина можно сделать такие основные выводы.

Первый – Китай предлагает построить новую архитектуру безопасности в мире, основанную на концепте "Сообщество общей судьбы". То есть общечеловеческий концепт, который предполагает, что все государства должны развивать свои взаимоотношения на общих интересах. Интересах человечества как единого сообщества.

Второй – Китай фактически предложил США установить новую биполярную систему. Сложнее, чем та, что была во время холодной войны. Но в основе ее должны быть взаимоотношения между США и КНР.

Третье – очевидно, что КНР видит эту систему именно биполярной. Там нет (как никогда и не было) места для рф. Это не гарантирует того, что Китай не будет помогать россии. Но всё будет зависеть от взаимоотношений между официальными Вашингтоном и Пекином. Если будет эскалация, КНР может, в пику США, помогать россиянам в тех или иных сферах. Как и в случае с Ираном, многое будет зависеть от взаимоотношений с Вашингтоном и от того, сможем ли мы перебить российское влияние в Китае. Пока, к сожалению, мы с этим не справляемся. У нас даже до сих пор нет посла в КНР.