Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич объяснил, как будет развиваться Китай в ближайшее десятилетие

В Пекине открылся ХХ съезд КПК. Который начнёт новую декаду трансформации политики КНР. Сразу стоит отметить — заявления части оптимистов либерального крыла о "бунте против Си" вероятнее всего останутся красивыми мечтами. Китайский "председатель" в своём программном выступлении (доклад съезду) выглядел более чем уверенно. А вот сам доклад заслуживает внимания.

Выделю из него несколько тезисов.

В части достижений страны за прошедшую декаду названы

- модернизация страны

- технологический рывок

- увеличение доходов населения (в терминах Си — построение "среднезажиточного" общества)

- сохранение концепции "одна страна-две системы", причём пример Гонконга приведён как успех "самоуправление остаётся, но к власти в Гонконге будут приходить патриоты"

- Пояс и Путь как способ "открытия" Китая миру, развития торговли и продвижения китайских интересов

А вот разговоры о целях весьма интересны. Напомню, что программным докладом определяются задачи на ближайшие 10 лет, то есть до 2035 года. Среди ключевых задач названы:

- Завершение технологической трансформации и вывод КНР в статус одного из лидеров по инновационному развитию

- Изменение подходов к экономике, где кроме внешней торговли как драйвера активно используется растущий внутренний спрос

- Трансформация и модернизация вооружённых сил страны

- Модернизация системы управления государством (КПК не исчезнет, но заявка интересная — от меня)

- Сохранение подхода "одна страна — две системы" в том числе для решения "проблемы сепаратизма" Тайваня.

- Концепция "здорового Китая" и развитие китайской "мягкой силы"

- Переформатирование международной системы с целью "усиления роли" новых центров силы

- Усиление политики "открытия" Китая и предложения сотрудничества с КНР как цивилизационной альтернативы для государств.

И, наконец, финальное, что дам цитатой с официального перевода на "Жэньминь Жибао" "После того, как модернизация будет в основном осуществлена, КПК будет продолжать бороться за то, чтобы к середине нынешнего века превратить Китай в модернизированную социалистическую державу, которая будет лидировать в мире по совокупной национальной мощи и международному влиянию, говорится в докладе."

Ключевые выводы, которые можно сделать на основе сказанного.

1. Китай делает заявку на мировое лидерство и на биполярный мир. Очень важный аспект, поскольку биполярный предполагает 2 центра силы. Один — США, второй КНР. Это плохой сигнал для России, поскольку Кремль хотел быть одним из таких "центров". Для него в видении Пекина места не остаётся.

2. Заявка на мировое экономическое лидерство, в том числе переход от реципиента технологий к его автору. Очень важно, в условиях экономики знаний и конкуренции за технологии: это означает развитие собственной технологической базы со всеми вытекающими.

3. Слова про "внутренний спрос" который будет балансировать внешнюю торговлю означает подготовку к возможным экономическим войнам.

4. "Открытость" миру и "мягкая сила". Чрезвычайно интересный тезис, который означает, что КНР более активно будет работать с развитием своего влияния в третьих странах.

5. Разговор об "одной стране — двух системах" в привязке к Гонконгу и Тайваню означает дальнейшую работу по решению проблемы "сепаратизма" (Кстати, данное определение — "сепаратизм" — весьма активно использовалось впервые). Пекин посылает сигналы о том, что рано или поздно (учитывая планы до 2035, скорее рано, до этого срока) намерен сработать комбинацию объединения с Тайванем. Учитывая наличие на острове сторонников такого пути (в том числе и в парламенте), а так же заявления о "мягкой силе", это будет интересная политическая комбинация (комбинации), которые ранее были типичны, скорее для США.

6. Модернизация вооружённых сил — посыл о готовности, в том числе, и к эскалации в борьбе за мировое господство.

И, наконец, краткое резюме. Си заявляет о готовности "расписать мир на двоих" с США, при этом обеспечив доминирование над штатами в экономике и зонах влияния. Если это произойдёт, получим традиционный биполярный мир с двумя центрами силы — возможно, лайт версию холодной войны. К этому всё идёт.

Альтернатива такому сценарию — третья мировая война, которая должна начаться ДО того, как КНР "доберёт силы". Инициаторами такого идеального шторма могут быть государства, не слишком согласные с перспективой двух полюсов системы. ЕС — вряд ли — слишком рыхлое и безвольное образование. США — возможно, но встанет вопрос посчитают ли они результат стоящим рисков. Остаётся РФ, которой нечего терять. Но и тут многое будет зависеть от результатов войны в Украине. Если Кремль выйдет ослабленным в финале (проиграв), то попытки качать дальше приведут к тому, что его раздавят как слизняка Вашингтон и Пекин. Совместными усилиями — ведь "раздел мира на двоих" лучше рисковой войны.

По Украине Си не сказал ничего. НО, если учесть расставленные приоритеты, вряд ли Кремлю стоит рассчитывать на всемерную поддержку российских амбиций со стороны КНР. Ведь в биполярном мире есть место только для двоих.