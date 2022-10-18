"Ситуація непроста": командувач російських сил вторгнення натякнув на здачу Херсона

Керівник окупаційними силами натякнув також на диверсію на греблі Каховської ГЕС

Російський генерал Сергій Суровікін, якого нещодавно призначили єдиним начальником так званої "спеціальної військової операції", заявив, що ситуація біля Херсона непроста і можливе вжиття "непростих заходів".

Як він розповів в ефірі російського телебачення, подальший план дій щодо Херсона залежатиме від того, як складаються обставини на фронті.

При цьому він наголосив, що ситуація там непроста, а тому не виключається ухвалення "непростих рішень".

Суровікін також заявив, що Україна нібито готує ракетний удар греблею Каховської ГЕС, що може свідчити про те, що росіяни проведуть там чергову диверсію.

Нагадаємо, так званий "глава" окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо до цього оголосив про початок добровільної евакуації мешканців правобережної частини області на лівий берег чи росію.

Як повідомлялося раніше, після вибуху на мосту через Керченську протоку росіяни в Херсонській області мають великі проблеми із постачанням своїх сил.

Тим часом у США прогнозують, що вирішальна битва за Херсон відбудеться до кінця року. При цьому деякі західні аналітики взагалі вважають, що обласний центр може повернутися під контроль України найближчими днями.