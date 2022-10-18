"Ситуация непростая": командующий российскими силами вторжения намекнул на сдачу Херсона

Руководитель оккупационными силами намекнул также на диверсию на плотине Каховской ГЭС

Российский генерал Сергей Суровикин, которого недавно назначили единым начальником так называемой "специальной военной операции", заявил, что ситуация возле Херсона непростая и возможно принятие "непростых мер".

Как он рассказал в эфире российского телевидения, дальнейший план действий в отношении Херсона будет зависеть от того, как складываются обстоятельства на фронте.

При этом он подчеркнул, что ситуация там непростая, а потому не исключается принятие "непростых решений".

Суровикин также заявил, что Украина якобы готовит ракетный удар по плотине Каховской ГЭС, что может свидетельствовать о том, что россияне проведут там очередную диверсию.

Напомним, так называемый "глава" оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо до этого объявил о начале добровольной эвакуации жителей правобережной части области на левый берег или в россию.

Как сообщалось ранее, после взрыва на мосту через Керченский пролив россияне в Херсонской области испытывают большие проблемы со снабжением своих сил.

Тем временем в США прогнозируют, что решающая битва за Херсон состоится до конца года. При этом некоторые западные аналитики и вовсе считают, что областной центр может вернуться под контроль Украины в ближайшие дни.