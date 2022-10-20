Росіяни готуються до наступу ЗСУ на трьох напрямках: актуальні карти боїв в Україні

Ворог продовжує спроби захопити нові території та деокуповані на сході України

росія продовжує виселяти херсонців углиб окупованої території і в рф,і прикриває цим масову депортацію. Голова ОВА Миколаївської області Віталій Кім вважає, що це пов’язано із підготовкою обстрілу Херсона. Ворог продовжує заявляти про наступ ЗСУ на північному заході області.

Росіяни також можуть створювати інформаційні умови для відступу на Херсонщині та фальшивого нападу на Каховську ГЕС. Як зазначають аналітики з Інституту вивчення війни, росвоєнні можуть вважати, що прорив греблі прикриє їхній відхід із правого берега Дніпра або сповільнить ЗСУ.

Окрім підготовки росіян до подій на Херсонщині вони намагаються повернути території на північному сході Харківщини. Також триває бойова активність у районі Сватове-Кремінна.

Карта боїв в Україні

Схід України

Українські військові продовжують відбивати атаки росіян у Харківській області — на північ від Куп’янська в районі Дворічної. Керівництво армії Росії заявляє про удари по всій області, заявляють про військові цілі, тоді як керівництво регіону повідомляє про попадання по цивільному населенню в Чугуєві, Харкові, Куп’янському районі.

Бої продовжуються на лінії Сватове-Кремінна. Орієнтовно, вони йдуть приблизно 15 км від Сватового на північний захід і захід, а від Кремінної до північного заходу, заходу, півдня в 12-18 км.

Карта контрнаступу ЗСУ на сході

На Донеччині ситуація на Бахмутському напрямку дуже складна. Генштаб повідомляє про відбиття атаки на південь від міста, але росіяни заявляють, що вони вже увійшли до нього — бої йдуть на східній околиці. Також бойові дії продовжуються в районі Авдіївки, на захід від Донецька та в районі Новомихайлівки. Ворог побоюється українського контрнаступу в районі Вугледару.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Росіяни в паніці заявляють про "генеральний" наступ ЗСУ на північному заході Херсонської області. Називаються різні населені пункти — атака у бік Берислава, Дудчан, П’ятихаток (на північ від Берислава). Українські військові про наступ не повідомляють, але наголошують на активних бойових діях. ЗСУ продовжує обстріл складів боєприпасів — ліквідовано два у Бериславському районі. Російські джерела висловлюють постійне занепокоєння тим, що українські війська можуть розпочати контрнаступ на лінії фронту Гуляйполе-Оріхів.

Карта контрнаступу на півдні України

Як раніше повідомляв "Телеграф", світова спільнота включилася до українського порядку денного у зв’язку з атаками росії за допомогою іранських дронів. У ЄС підготували санкції з цього приводу. Також обговорюється і загроза з півночі з боку Білорусі. Накопичити достатньо сил для атаки цього року росіянам там не вдасться, але названо небезпечний час.