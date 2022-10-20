Россияне готовятся к наступлению ВСУ на трех направлениях: актуальные карты боев в Украине

Враг продолжает попытки захватить новые территории и деоккупированные на востоке Украины

россия продолжает выселять херсонцев вглубь оккупированной территории и в рф и прикрывает этим массовую депортацию. Глава ОВА Николаевской области Виталий Ким считает, что это связано с подготовкой обстрела Херсона. Враг продолжает заявлять о наступлении ВСУ на северо-западе области.

Россияне также могут создавать информационные условия для отступления в Херсонской области и фальшивого нападения на Каховскую ГЭС. Как отмечают аналитики из Института изучения войны, росвоенные могут полагать, что прорыв дамбы прикроет их отход с правого берега Днепра или замедлит ВСУ.

Кроме подготовки россиян к событиям на Херсонщине, они пытаются вернуть территории на северо-востоке Харьковщины. Также продолжается боевая активность в районе Сватово-Кременная.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Украинские военные продолжают отражать атаки россиян в Харьковской области — к северу от Купянска в районе Двуречной. Руководство армии рф заявляет про удары по всей области, заявляют о военных целях, тогда как руководство региона сообщает про попадания по гражданскому населению в Чугуеве, Харькове, Купянском районе.

Бои продолжаются на линии Сватово-Кременная. Ориентировочно, они идут в примерно 15 км от Сватово на северо-запад и запад, а от Кременной к северо-западу, западу, югу в 12-18 км.

Карта контрнаступления ВСУ на востоке

В Донецкой области ситуация на Бахмутском направлении очень сложная. Генштаб сообщает про отражение атаки южнее города, но россияне заявляют, что они уже вошли в него — бои идут на восточной окраине. Также боевые действия продолжаются в районе Авдеевки, западнее Донецка и в районе Новомихайловки. Враг опасается украинского контрнаступления в районе Угледара.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Россияне в панике заявляют про "генеральное" наступление ВСУ на северо-западе Херсонской области. Называются разные населенные пункты — атака в сторону Берислава, Дудчан, Пятихаток (севернее Берислава). Украинские военные про наступление не сообщают, но отмечают активные боевые действия. ВСУ продолжает обстрелы складов боеприпасов — ликвидированы два в Бериславском районе. Российские источники выражают постоянную обеспокоенность тем, что украинские войска могут начать контрнаступление на линии фронта Гуляйполе-Орехов.

Карта контрнаступления на юге Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", мировое сообщество включилось в украинскую повестку в связи с атаками россии с помощью иранских дронов. В ЕС подготовили санкции по этому поводу. Также обсуждается и угроза с севера, со стороны Беларуси. Накопить достаточно сил для атаки в этом году россиянам там не удастся, но названо опасное время.