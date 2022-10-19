"Русские готовятся бить": Ким прокомментировал вывоз людей из Херсона

Людей пугают наступлением ВСУ, однако на самом деле расклад совсем другой

Российские оккупанты активно распространяют пропаганду о наступлении Вооруженных сил Украины на Херсон, под предлогом которого принуждают людей выезжать на левый берег Днепра, — однако факты указывают на то, что сами военные рф готовятся бить по городу.

Об этом утром в среду, 19 октября, рассказал руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, захватчики сейчас вовсю рассылают сообщения херсонцам, что ВСУ якобы будут обстреливать город, агитируя людей выезжать вглубь оккупированной территории.

"Зная русскую тактику и зная, что они копают укрепления в районе Чаплинки под ствольную артиллерию в аккурат, чтобы бить по Херсону, — у меня складывается ощущение, что русские готовятся бить по Херсону, к сожалению", — подчеркнул Ким.

Вот где Чаплинка, откуда россияне готовятся вести огонь, на карте оккупированных территорий:

Чаплинка на карте боевых действий 19.10.2022

Как сообщал "Телеграф", ранее мер Мелитополя Иван Федоров рассказал, что эвакуация из Херсона нужна россии, чтобы завезти вместо мирных людей военных для боев.