Укр

"Русские готовятся бить": Ким прокомментировал вывоз людей из Херсона

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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На утро 19 октября жителей Херсона уже массово вывозят из города Новость обновлена 19 октября 2022, 10:35
На утро 19 октября жителей Херсона уже массово вывозят из города

Людей пугают наступлением ВСУ, однако на самом деле расклад совсем другой

Российские оккупанты активно распространяют пропаганду о наступлении Вооруженных сил Украины на Херсон, под предлогом которого принуждают людей выезжать на левый берег Днепра, — однако факты указывают на то, что сами военные рф готовятся бить по городу.

Об этом утром в среду, 19 октября, рассказал руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, захватчики сейчас вовсю рассылают сообщения херсонцам, что ВСУ якобы будут обстреливать город, агитируя людей выезжать вглубь оккупированной территории.

"Зная русскую тактику и зная, что они копают укрепления в районе Чаплинки под ствольную артиллерию в аккурат, чтобы бить по Херсону, — у меня складывается ощущение, что русские готовятся бить по Херсону, к сожалению", — подчеркнул Ким.

Вот где Чаплинка, откуда россияне готовятся вести огонь, на карте оккупированных территорий:

Чаплинка на карте боевых действий 19.10.2022
Чаплинка на карте боевых действий 19.10.2022

Как сообщал "Телеграф", ранее мер Мелитополя Иван Федоров рассказал, что эвакуация из Херсона нужна россии, чтобы завезти вместо мирных людей военных для боев.

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#Херсон #Виталий Ким