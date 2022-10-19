Речь не о безопасности жителей: мэр Мелитополя рассказал, зачем оккупантам нужна эвакуация из Херсона

Депортацией людей из Херсона оккупанты хотят освободить место для своих солдат

Российские оккупанты и коллаборанты заявили о начале эвакуации из Херсона и области не для того, чтобы позаботиться о безопасности местных жителей.

Как рассказал городской глава Мелитополя Иван Федоров, россияне пока делают это в добровольном порядке и даже обещают за это деньги, однако в конечном итоге в их планы входит депортация целого города.

"Украинцев в оккупации убивают, пытают, морят бесчеловечными условиями жизни, а теперь еще и лишают дома", — написал он.

По его словам, россияне никогда не заботятся о людях, а их истинная цель, которая стоит за этой "эвакуацией", заключается в том, чтобы завезти в город военных и предателей, чтобы создать форпост "русского мира" на юге Украины.

При этом Федоров подчеркнул, что большие планы имеют оккупанты и на Мелитополь.

Как сообщалось ранее, гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо накануне заявил о начале "перемещения" людей с правобережной части области на левый берег или в россию. После этого российский генерал Сергей Суровикин, которого назначили единым руководителем т.н. "специальной военной операции", заявил, что ситуация в области непростая и не исключил принятие "непростых решений".

В сети эти заявления уже восприняли, как подготовку оккупантов к бегству, однако нашлись и те, кто с этим несогласен. Например, глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что это выглядит как обман и "собака не там зарыта".