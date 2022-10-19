Мова не про безпеку мешканців: мер Мелітополя розповів, навіщо окупантам потрібна евакуація з Херсона

Депортацією людей із Херсона окупанти хочуть звільнити місце для своїх солдатів

Російські окупанти та колаборанти заявили про початок евакуації з Херсона та області не для того, щоб подбати про безпеку місцевих мешканців.

Як розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, росіяни поки що роблять це в добровільному порядку і навіть обіцяють за це гроші, проте зрештою до їхніх планів входить депортація цілого міста.

"Українців в окупації вбивають, катують, морять нелюдськими умовами життя, а тепер ще й позбавляють будинки", — написав він.

За його словами, росіяни ніколи не дбають про людей, а їхня справжня мета, яка стоїть за цією "евакуацією", полягає в тому, щоб завезти до міста військових та зрадників, щоб створити форпост "російського світу" на півдні України.

При цьому Федоров наголосив, що великі плани мають окупанти і на Мелітополь.

Як повідомлялося раніше, гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо напередодні заявив про початок "переміщення" людей з правобережної частини області на лівий берег чи росію. Після цього російський генерал Сергій Суровікін, якого призначили єдиним керівником т.зв. "спеціальної військової операції", заявив, що ситуація в області непроста і не виключив прийняття "непростих рішень".

У мережі ці заяви вже сприйняли як підготовку окупантів до втечі, проте знайшлися й ті, хто з цим не згоден. Наприклад, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що це виглядає як обман і "собаку не там закопано".