Крым, Краснодар и дальше: оккупанты уже массово вывозят херсонцев (видео)

Люди, запуганные захватчиками, бегут с минимумом вещей и домашними животными

Успехи украинских защитников на южном направлении фронта до смерти перепугали российских оккупантов. Именно поэтому они объявили эвакуацию для жителей Херсона и других населенных пунктов правобережной части области. Некоторые люди, напуганные захватчиками и пропагандой, уже записываются и даже стоят в очередях на паромы для дальнейшего выезда.

Как сообщает местный новостной Telegram-канал "Х-й Херсон", в городах и селах уже начали массово раздавать листовки с триколором, в которых объясняется "необходимость" сменить место жительства в ближайшие дни. Понимающие люди подчеркивают: вся эта кампания выглядит слишком хорошо спланированной, а, значит, наверняка является очередной провокацией. Не исключено, что готовятся новые теракты с участием мирных жителей, в чем, конечно же, по итогу обвинят ВСУ.

В российских пропагандистских медиа уже начали цитировать гауляйтера Херсонщина владимира сальдо, который обещает справиться с вывозом жителей за шесть дней. При этом он отметил, что планируется "эвакуация" приблизительно 50-60 тысяч человек.

Листовки, которые раздают на оккупированной Херсонщине

Корреспонденты одного из росСМИ побывали на месте сбора местных жителей, которые все же решаются перебраться на левый берег Днепра. Осуществлять это планируют с помощью паромов через реку. При чем есть две очереди — часть людей планирует ехать в Алешки, часть — в Голую Пристань.

Херсонцев планируют везти в Крым, Краснодар и дальше

Определены уже и следующие места дислокации херсонцев-переселенцев: это временно оккупированный Крым, российский Краснодар или же другие населенные пункты, которые находятся в глубинке рф.

Отметим, что на "эвакуацию" херсонцев уже отреагировал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что россияне планируют обстреливать мирные кварталы Херсона, поэтому и устроили всю эту комедию с вывозом людей.

Также "Телеграф" писал, почему может оказаться, что путин уже смирился со сдачей Херсона и чем освобождение города способно обернуться для Украины в дальнейшем. Свою точку зрения озвучил российский оппозиционер Гарри Каспаров.