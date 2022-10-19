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Крым, Краснодар и дальше: оккупанты уже массово вывозят херсонцев (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Листовки с триколором о необходимости покинуть правобережную Херсонщину уже расходятся на оккупированной территории Новость обновлена 19 октября 2022, 11:02
Листовки с триколором о необходимости покинуть правобережную Херсонщину уже расходятся на оккупированной территории

Люди, запуганные захватчиками, бегут с минимумом вещей и домашними животными

Успехи украинских защитников на южном направлении фронта до смерти перепугали российских оккупантов. Именно поэтому они объявили эвакуацию для жителей Херсона и других населенных пунктов правобережной части области. Некоторые люди, напуганные захватчиками и пропагандой, уже записываются и даже стоят в очередях на паромы для дальнейшего выезда.

Как сообщает местный новостной Telegram-канал "Х-й Херсон", в городах и селах уже начали массово раздавать листовки с триколором, в которых объясняется "необходимость" сменить место жительства в ближайшие дни. Понимающие люди подчеркивают: вся эта кампания выглядит слишком хорошо спланированной, а, значит, наверняка является очередной провокацией. Не исключено, что готовятся новые теракты с участием мирных жителей, в чем, конечно же, по итогу обвинят ВСУ.

В российских пропагандистских медиа уже начали цитировать гауляйтера Херсонщина владимира сальдо, который обещает справиться с вывозом жителей за шесть дней. При этом он отметил, что планируется "эвакуация" приблизительно 50-60 тысяч человек.

Херсон эвакуация листовки
Листовки, которые раздают на оккупированной Херсонщине

Корреспонденты одного из росСМИ побывали на месте сбора местных жителей, которые все же решаются перебраться на левый берег Днепра. Осуществлять это планируют с помощью паромов через реку. При чем есть две очереди — часть людей планирует ехать в Алешки, часть — в Голую Пристань.

Херсон эвакуация карта
Херсонцев планируют везти в Крым, Краснодар и дальше

Определены уже и следующие места дислокации херсонцев-переселенцев: это временно оккупированный Крым, российский Краснодар или же другие населенные пункты, которые находятся в глубинке рф.

Отметим, что на "эвакуацию" херсонцев уже отреагировал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что россияне планируют обстреливать мирные кварталы Херсона, поэтому и устроили всю эту комедию с вывозом людей.

Также "Телеграф" писал, почему может оказаться, что путин уже смирился со сдачей Херсона и чем освобождение города способно обернуться для Украины в дальнейшем. Свою точку зрения озвучил российский оппозиционер Гарри Каспаров.

Теги:
#Херсон #Эвакуация #Война #Наступление #Владимир Сальдо