Атаки дронов: ЕС готовит санкции против Ирана, а Украина ответила Китаю

Иранские беспилотники натворили бед в Украине — на их счету разрушенная инфраструктура и жизни граждан

Иранские дроны-камикадзе, которые страна передала россии терроризируют Украину, а Китай "ничего не знает про атаку" и призывает к спокойствию и сдержанности. Такая позиция КНР вызвала в украинском МИД ответную реакцию.

Спикер организации Олег Николенко в Facebook написал, что украинское посольство в Пекине информирует китайское внешнеполитическое ведомство про преступления россии в Украине. "Мне трудно представить, что находящийся в Украине посол Китая не информирует свое правительство об атаках на украинскую столицу", добавил он.

"Притворяться, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно", — написал Никоненко и заявил, что в Украине ожидают более проактивной позиции Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Тем временем в ЕС в среду утвердили санкции против Ирана из-за его привлечения в войну россии против Украины. Об этом пишет "Европейская правда". Решение будет письменно утверждено в четверг — санкции направлены против трех людей и компании-производителя беспилотников — разработчиков "Шахедов", которые атакуют Украину.

Три человека в списке — глава штаба ЗС Ирана Мохаммад Хоссейн Багери, командующий Аэрокосмическим корпусом гвардии исламской революции Саед Агаджани и отвечающий за логистику в МО Ирана Ходжатола Гореиши.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Иран может передать россии не только беспилотники, но и ракеты. При этом в стране официально отрицают передачу россии беспилотников. В НАТО уже пообещали передать Украине системы ПВО для борьбы с дронами.