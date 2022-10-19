Атаки дронів: ЄС готує санкції проти Ірану, а Україна відповіла Китаю

Іранські безпілотники наробили бід в Україні — на їхньому рахунку зруйнована інфраструктура та життя громадян

Іранські дрони-камікадзе, які країна передала росії тероризують Україну, а Китай "нічого не знає про атаку" і закликає до спокою та стриманості. Така позиція КНР викликала в українському МЗС реакцію у відповідь.

Спікер організації Олег Ніколенко у Facebook написав, що українське посольство у Пекіні інформує китайське зовнішньополітичне відомство про злочини росії в Україні. "Мені важко уявити, що посол Китаю, який перебуває в Україні, не інформує свій уряд про атаки на українську столицю", додав він.

"Удавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить увесь світ, некоректно", — написав Никоненко і заявив, що в Україні очікують більш проактивної позиції Китаю як постійного члена Ради Безпеки ООН.

Тим часом у ЄС у середу затвердили санкції проти Ірану через його залучення у війну росії проти України. Про це пише "Європейська правда". Рішення буде письмово затверджено у четвер — санкції направлено проти трьох людей та компанії-виробника безпілотників — розробників "Шахедів", які атакують Україну.

Три особи у списку — голова штабу ЗС Ірану Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та відповідальний за логістику в МО Ірану Ходжатола Гореїші.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Іран може передати росії не лише безпілотники, а й ракети. При цьому в країні офіційно заперечують передачу Росії безпілотників. У НАТО вже пообіцяли передати Україні системи ППО для боротьби з дронами.