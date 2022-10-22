Окупанти відходять на східний берег Дніпра, прикрившись мобілізованими: актуальні карти боїв в Україні

Ворог не залишає бажання повернути втрачені позиції

Росіяни йдуть із західної частини Херсонської області. Вони можуть зіткнутися під час відведення військ із труднощами, якщо українські сили атакують. Вивозять на східний берег Дніпра окупаційні адміністрації, боєприпаси, військову техніку. Одночасно з технікою вивозять і цивільних, використовуючи їх як щит.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, росіянам потрібне прикриття відходу професійними військовими, які готові померти, щоб їхні співвітчизники відійшли. Поки з’являються дані, що прикривати відступ направили мобілізованих, називається кількість близько 2 тисяч солдатів. Якщо ці дані вірні, то "російські війська створюють умови для того, щоб відступ росіян перетворився на втечу", — пишуть аналітики і порівнюють обвалення фронту з розгромом росіян на Харківщині.

Бої йдуть на північний схід від Харкова на кордоні з росією, по лінії фронту Сватове-Кремінна та на захід від Лисичанська. Також ворог продовжує атаки на Донеччині. Щодо решти півдня України, то росіяни намагаються компенсувати недоліки у роботі Кримського мосту.

Карта боїв в Україні

Схід України

Росіяни продовжують штурмувати на північний схід від Харкова біля державного кордону. Вони також не зупиняються в ударах по області. Бої на лінії між Сватовим та Кремінною тривають, ворог намагається повернути позиції в районі Сватового. Вони стягнули туди військову техніку.

На захід від Лисичанська ворог також не залишає спроб прорватися в районі Білогорівки та Золотарівки. Вони намагаються відвоювати позиції на південному березі річки Сіверський Донець.

Карта контрнаступу ЗСУ на сході

На Донеччині ворог продовжує атакувати в районі Бахмута, ситуація складна і нестабільна. Ворог також атакував у районі Авдіївки та Мар’їнки.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські війська відходять із західної частини Херсонської області. Росіяни при цьому заявляють про свої успіхи на фронті — нібито в районі Нової Кам’янки та запобігання наступу біля річки Інгулець.

При переправі через Дніпро окупанти можуть використовувати цивільних як живий щит, що є воєнним злочином. ВСУ вже завдавали удару по Антонівському мосту, знищивши частину перехідних росіян. Удар завдавали вночі, щоби цивільних не було на мосту — на Херсонщині окупанти запровадили комендантську годину.

Напередодні, 21 жовтня на південному напрямку відзначається аномальне затишшя в обстрілах та атаках. Зазначимо, що українські військові продовжують завдавати ударів по складах та логістиці окупантів. Росіяни при цьому намагаються компенсувати нестачу Кримського мосту, зокрема на рік раніше почали відновлювати трасу Мелітополь — Джанкой з Криму в основний військовий вузол на півдні України.

Карта боїв на півдні України

Як раніше повідомляв "Телеграф", Херсон важливий для окупантів одразу з кількох причин, серед яких подальший наступ в Україні. При цьому російське керівництво максимально затягуватиме бойові дії.