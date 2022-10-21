Чому путін так тримається за Херсон: аналітик назвав три причини

У Кремлі сподівалися, що через захоплення Херсонщини в перспективі зможуть відвоювати собі весь південь України

Свіжі карти боїв в Україні демонструють поступовий відступ російських військ з території Херсонщини — ЗСУ дедалі сильніше тиснуть, змушуючи ворога бігти на лівий берег Дніпра. При цьому кривавий диктатор володимир путін все ще не готовий здати Херсон, адже це місто дуже важливе для нього в стратегічному плані.

На це є одразу три причини, які в інтерв’ю Obozrevatel були озвучені директором військових програм Центру Разумкова Миколою Сунгуровським. Експерт наголосив, що для російської влади захоплення одного з обласних центрів України стало величезною перемогою, тому початково місто планували утримувати всіма можливими способами.

Зараз, коли наступ української армії демонструє надто високі шанси на перемогу військовим шляхом, про здачу доводиться замислюватися. Не дарма з вуст військових начальників рф почали звучати слова про ймовірні "непрості рішення". Однак важливість Херсона для путіна все одно залишається величезною.

"Справа в тому, що вони вже оголосили його своєю територією, і відмовлятися від цього не в масть. Це перше, — пояснює Сунгуровський. — Друге: Херсон, Херсонська область — це територія, яка забезпечує вихід до Криму. Третє: якщо вони сподіваються на якесь перемир’я, то цей плацдарм, максимально наближений до Миколаєва, а далі шлях на Одесу, на Придністров’я – вони можуть використовувати для завдання удару, щоб відрізати всю Україну від Чорного моря".

Проте росіянам мало що світить на південному напрямку. Західні аналітики прогнозують, що в найближчі шість тижнів ЗСУ мають викинути загарбників із Херсона та закріпитися у ньому вже до настання зимових холодів. Це важливо встигнути, доки погода остаточно не зіпсувалася.

При цьому російські військові, гауляйтери та пропагандисти вже втікають із правобережної Херсонщини. Дехто з них, до речі, втрачає тут життя — як журналіст Олег Клоков, який помер під час обстрілу Антонівського мосту напередодні. У мережі публікують фото обстріляної машини, в якій він начебто загинув — усередині видно техніку та меблі, ймовірно вкрадену у мирних жителів.