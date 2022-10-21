Окупанти відступають із Херсонщини та брешуть про успіхи у Бахмуті: актуальні карти боїв

Успіхи ЗСУ на Харківщині неймовірні — залишилося деокупувати 1,8% території

Поки частина українських військовослужбовців "полює" на іранських інструкторів з управління "шахідами" в Криму, інші наші бійці успішно просуваються на півдні та тримають оборону східних рубежів. У спробах стримати наступ у Херсонській області, росіяни все ж у своїй більшості збирають речі і тікають на лівий берег Дніпра. Також окупантам доводиться "малювати" собі успіхи під Бахмутом, щоб створити видимість поступу вперед, і подібний розклад штовхає загарбників на не найкращі ідеї — як, наприклад, щодо ймовірного удару по Каховській ГЕС.

Про це і не лише розповіли у свіжому зведенні аналітики Інституту вивчення війни (США), передає "Телеграф". Зазначимо, що тим часом українці майже повністю звільнили Харківщину, де під контролем росіян залишилося менше 1,8% території.

Ситуація на сході все ще дуже напружена, адже ворожа армія дедалі більше лютує через регулярні помилки та програші на інших напрямках. Водночас українські захисники продовжують наступ у надії змусити противника тікати повністю.

Карта боїв в Україні 21.10.2022

Схід України

Найбільшою брехнею російської пропаганди щодо подій на фронті за попередню добу є "успіхи" ворога під Бахмутом. Попри всі запевнення окупантів, ЗСУ відбили всі штурми поблизу населеного пункту — біля Бахмутського, Кліщіївки та Досвідченого. Росіяни вигадують собі перемоги, щоби показати хоч щось хороше внутрішньому глядачеві.

Карта боїв на Донбасі 21.10.2022

При цьому наші захисники продовжують відбиватися від навали в районі Авдіївки — поряд із Красногорівкою, Новомихайлівкою, Невельським та Мар’їнкою. Страждають населені пункти вздовж усієї лінії фронту, адже росіяни масово використовують артилерію. Дуже гарячим напрямком є ділянка Сватове — Кремінна. Тут ведуться непрості позиційні бої, причому українцям вдалося відбити спробу штурму під Білогорівкою.

Також в успіхи ЗСУ на сході можна вписати чудовий поступ на Харківщині. Звільнено майже всю область, під тимчасовим контролем загарбників залишилося менше 1,8% території. Усі заяви росіян про спроби повернутися і знову підім’яти під себе місцеві міста та села є необґрунтованими.

Карта боїв на Харківщині 21.10.2022

Південь України

На Херсонщині продовжується контрнаступ українських військових, допоки росіяни в паніці відступають, а також створюють лінії оборони, риючи окопи, вибудовуючи інженерні укріплення та мінуючи місцевість. Загалом, за даними Генштабу, лише на Херсонському напрямку може бути близько 45 БТГ противника. При цьому жодна кількісна перевага росіянам не допомагає.

Карта боїв на Херсонщині 21.10.2022

Так, за минулу добу нашим захисникам вдалося покращити свої позиції під Благодатним, прорвати оборону ворога біля Суханового, що поряд із Бериславом. Росіяни тим часом били по П’ятихатках та інших найближчих населених пунктах.

Тривають артилерійські та авіаційні удари на захід від Гуляйполя, також страждають Миколаївська та Дніпропетровська області. Не виключено, що загарбники можуть готувати теракт на Каховській ГЕС, аби звинуватити в ньому Україну. При цьому такий розвиток подій зовсім невигідний українській стороні, що лише підтверджує абсолютне невміння російської пропаганди прописувати правдоподібні фейки.

Раніше "Телеграф" розповідав, наскільки успішними у плані ворожих втрат були українські військові за попередню добу на південному напрямку. Серед добрих новин — мінус кілька позицій ППО, склад та контрольно-спостережний пункт.

Також ми писали про свіжий "хлопок" в районі Антонівського мосту, який був дуже потужним.