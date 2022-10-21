Помстилися за обстріл українських міст: ЗСУ двічі вдарили по іранських інструкторах у Криму

В Офісі президента вважають, що удари ЗСУ по іранських інструкторах досягли мети

Завдяки оперативним розвідданим Збройні сили України двічі отримували інформацію про те, що в тимчасово окупованому Криму перебувають іранські інструктори, які навчають окупантів поводженню з дронами, і завдавали ударів по ним.

Про це заявив в ефірі "Фейгін LIVE" радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Ми знаємо, що вони є, ми по них завдавали ударів двічі. Тож там хлопці з КВІР (Корпуса вартових ісламської революції) героїчно віддали свої життя за яхту Пригожина", — зазначив він.

Також Олексій Арестович ствердно відповів на запитання, чи є підтвердження загибелі іранських інструкторів.

"Звичайно, якщо артилерія потрапляє в місце, де вони ночують, то зазвичай там трапляються смерті", — додав Арестович.

Фрагмент передачі "Фейгін LIVE" — обговорення ударів по інструкторам у Криму

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив про безпосередню участь Ірану у війні проти України. За інформацією Білого дому, іранці в Криму працюють інструкторами та працівниками технічної підтримки під час запуску "шахідів".

У відповідь на такі дії Тегерана Європейський Союз 20 жовтня затвердив санкції проти Ірану за постачання дронів-камікадзе. Цього прикладу наслідувала і Великобританія.

Раніше "Телеграф" писав, що і США заявили про готовність ввести санкції проти Ірану за постачання в Росії дронів. Але іранці наполегливо посилають дрони та інструкторів путінському режиму.