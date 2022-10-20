У Штатах пообіцяли Ірану серйозні наслідки через продаж росії дронів-"шахідів"

Представники офіційного Вашингтона дорікають іранським політикам через відверту брехню

У Сполучених Штатах слідом за представниками Євросоюзу готові запровадити серйозні санкції проти Ірану. Подібний крок — після його застосування — буде пов’язаний з постачанням до Росії безпілотників-камікадзе Shahed-136. Попри те, що офіційний Тегеран регулярно заперечує передачу Кремлю подібного озброєння, іноземні розвідки цю інформацію лише підтверджують. Тому світове суспільство і готове реагувати не лише висловлюванням засудження чи стурбованості.

Дані про готовність США запровадити санкції з’явилися на сайті Держдепу, передає "Телеграф". Зазначимо, що заява Вашингтона з’явилася незабаром після закінчення спеціального засідання Ради безпеки ООН, де американці спільно з Францією та Великобританією і заговорили про необхідність притягти іранців до відповідальності.

У Штатах наголошують: Іран продовжує брехати, спростовуючи постачання зброї до рф, проте регулярно використовується в Україні для атаки на мирних жителів. Саме тому на Заході планують співпрацювати між державами, щоб надалі протистояти подібним передачам озброєння.

"Ми без вагань задіємо наші санкції та інші відповідні інструменти проти всіх, хто причетний до цих поставок, — повідомляється на сайті Держдепу США. — Ми також продовжимо надавати безпрецедентну безпекову допомогу Україні, включно із засобами ППО".

Це американці обіцяють зробити, щоб наша країна могла краще захистити себе від атак іранських дронів, які росія маскує під свої, хоча й не надто вміло.

Нагадаємо, що раніше про свою готовність боротися проти Ірану за допомогою санкцій заявили у Європейському Союзі.