Отомстили за обстрелы украинских городов: ВСУ дважды ударили по иранским инструкторам в Крыму

В Офисе президента считают, что удары ВСУ по иранским инструкторам достигли цели

Благодаря оперативным разведданным Вооруженные силы Украины дважды получали информацию о том, что во временно оккупированном Крыму находятся иранские инструкторы, обучающие оккупантов искусству обращения с дронами, и наносили по ним удары.

Об этом заявил в эфире "Фейгин LIVE" советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Мы знаем, что они есть, мы по ним наносили удары дважды. Так что там парни из КСИР (Корпуса стражей исламское революции) героически отдали свои жизни за яхту Пригожина", — отметил он.

Также Алексей Арестович утвердительно ответил на вопрос о том, есть ли подтверждение гибели иранских инструкторов.

"Конечно, если артиллерия попадает в место, где они ночуют, то обычно там случаются смерти)", — добавил Арестович.

Фрагмент передачи "Фейгин LIVE" - обсуждение ударов по инструкторам в Крыму

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил о непосредственном участии Ирана в войне против Украины. По информации Белого дома, иранцы в Крыму работают инструкторами и работниками технической поддержки при запуске "шахидов".

В ответ на такие действия Тегерана Европейский Союз 20 октября утвердил санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе. Этому примеру последовала и Великобритания.

Ранее "Телеграф" писал, что и США заявили о готовности ввести санкции против Ирана за поставки в рф дронов. Но иранцы упорно посылают дроны и инструкторов путинскому режиму.