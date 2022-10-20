В Штатах припугнули Иран серьезными последствиями из-за продажи россии дронов-"шахидов"

Представители официального Вашингтона упрекают иранских политиков в откровенной лжи

В Соединенных Штатах вслед за представителями Евросоюза готовы ввести серьезные санкции против Ирана. Подобный шаг — при его применении — будет связан с поставками в россию беспилотников-камикадзе Shahed-136. Несмотря на то, что официальный Тегеран регулярно отрицает передачу Кремлю подобного вооружения, иностранные разведки эту информацию лишь подтверждают. Поэтому-то мировое общество и готово реагировать не только высказыванием осуждения или обеспокоенности.

Данные о готовности США ввести санкции появилась на сайте Госдепа, передает "Телеграф". Подчеркнем, что заявление Вашингтона появилось вскоре после окончания специального заседания Совбеза ООН, на котором американцы совместно с Францией и Великобританией и заговорили о необходимости привлечь иранцев к ответственности.

В Штатах подчеркивают: Иран продолжает лгать, опровергая поставки оружия в россию, однако то регулярно используется в Украине для атаки на мирных жителей. Именно поэтому на Западе планируют сотрудничать между государствами, чтобы в дальнейшем противостоять подобным передачам вооружения.

"Мы без колебаний задействуем наши санкции и другие соответствующие инструменты против всех, кто причастен к этим поставкам, — сообщается на сайте Госдепа США. — Мы также продолжим предоставлять беспрецедентную безопасностную помощь Украине, включительно со средствами ПВО".

Это американцы обещают сделать, чтобы наша страна могла лучше защитить себя от атак иранских дронов, которые россия маскирует под свои — хотя и не слишком умело.

Напомним, что ранее о своей готовности сражаться против Ирана с помощью санкций заявили в Европейском Союзе.