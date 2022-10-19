Військовий експерт Дмитро Снєгірьов спеціально для "Телеграфу" спрогнозував подальше просування ЗСУ на півдні материкової України

Гауляйтер Херсонської області, колаборант Володимир Сальдо заявив, що мешканців правого берега Дніпра мають намір перемістити на лівобережну частину.

Йдеться фактично про втечу окупантів та їхніх помічників з Херсона. І їх можна зрозуміти. Продовжується контрнаступ ЗСУ по всій лінії фронту на Херсонщині. З кількох напрямків: Дудчани – Берислав, Снігурівка – Херсон. У разі подальшого успішного просування наших військових російське угруповання на правому березі Дніпра (до 15 тисяч особового складу) може опинитися в оперативному оточенні. Росіяни це чудово розуміють. Тому потихеньку відступають.

До того ж у них серйозні проблеми з логістикою. Не лише у зв’язку з вогневим контролем ЗСУ над ключовими мостами та переправами через Дніпро, а й унаслідок підриву Кримського (Керченського) мосту.

Внаслідок цього значно збільшилося "плечо" постачання боєкомплекту, паливно-мастильних матеріалів, живої сили. Все це на окупований південь материкової України стало прибувати з більшим запізненням, ніж раніше.

Зараз під вогневим контролем ЗСУ знаходиться не лише правий, а й лівий берег Дніпра. А з району Дудчан ми можемо завдавати ударів по всій інфраструктурі російських окупаційних сил.

Після падіння Давидова Брода – ключового пункту російської оборони на Херсонщині — стало зрозуміло, що українські війська продовжать успішний характер просування.

Росіяни зараз поспіхом створюють другу лінію оборони в районі Херсона, за 5 км від нього. Також зводяться додаткові фортифікаційні споруди у межах міста.

Але заяви гауляйтерів (Сальда, Стремоусова), а також командувача російських окупаційних військ Суровікіна свідчать, що російська сторона розуміє мізерність шансів утриматися на правому березі Дніпра.

Станом на сьогодні нейтралізовано загрозу просування окупаційних військ у промислові райони Дніпропетровської області, у напрямку Миколаєва (з виходом на Одесу).

За останню добу ЗСУ завдали чергових ударів по командно-штабних пунктах та складах окупаційних військ у Баштанському районі (Миколаївщина) та Херсонському районі (Херсонщина). Продовжує активно працювати на південному напрямку українська штурмова авіація (на відміну від російської). Ми маємо можливість впливати вогневим контролем не лише на вже знамениту Чорнобаївку, а й на Чаплинку.

Також продовжується успішне придушення російських систем ППО на Херсонщині. За останню добу знищено кілька стартових позицій окупантів, зокрема з використанням американських радіолокаційних ракет. Саме це дозволяє говорити про подальше успішне просування ЗСУ на півдні материкової України.