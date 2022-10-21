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Росіяни тягтимуть до останнього: австралійський генерал дав прогноз щодо війни в Україні

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Мік Райан стверджує, що зараз окупанти намагаються зламати волю мирного населення України Новина оновлена 21 жовтня 2022, 17:25
Мік Райан стверджує, що зараз окупанти намагаються зламати волю мирного населення України

Загарбники продовжать бити критичною інфраструктурою, маючи значні проблеми на полі бою

Російський генерал сергій суровікін, призначений керівником військ вторгнення в Україну, може спеціально затягувати тривалість боїв на фронті. Серед інших задумів військовослужбовця – психологічний тиск на мирне населення та спроба відновити ключові логістичні шляхи для окупаційної армії.

Про це попереджає відставний генерал-майор австралійської армії Мік Райан. У своєму Twitter він назвав п’ять пріоритетних кроків, які суровікін зробить найближчим часом, щоб отримати часткову перевагу на фронті попри наступ ЗСУ.

Райан наголошує, що російська армія частково видихнулася, а для того, щоб відновити її потужність, потрібен час. Зараз командування загарбників не має особливих ресурсів — ні серед особового складу, ні в техніці. Тому найближчими місяцями кращою тактикою ворога будуть повітряні атаки. У тому числі і на об’єкти інфраструктури. Останнє робиться задля додаткового нагнітання ситуації серед мирного населення. Це і є першим і одним із найважливіших планів суворікіна — зламати волю українського народу. Цікаво, що разом із цим генерал наголошує: історичних прикладів подібного ще не було.

Також російська армія, найімовірніше, відійде від Херсона. Його "здавання" відбудеться для того, щоб мати можливість відійти на зручніші позиції, які й оборонятимуться протягом зимових місяців.

Тим часом суровікін створить нові логістичні маршрути, щоб забезпечити військовим на фронті всім необхідним — від боєприпасів до їжі. Ймовірно, накопичуватимуться запаси для майбутніх наступів.

"Він уже планує цілі своєї кампанії на 2023 рік, включаючи застосування будь-яких нових сухопутних сил, які можуть з’явитися наступного року, — попереджає Мік Райан. — Хоча тактична розвідка росіян не була високою, вони проводитимуть розвідку для підтримки планування на 2023 рік" .

Загалом, запевняє австралієць, головний намір Росії — затягнути війну якомога довше.

"Путін явно вірить, що Захід із часом втратить інтерес до війни та підтримки України. Хоча це ще належить довести, він, здається, впевнений, що це можливо", — підсумував генерал, закликавши не недооцінювати ворога.

Раніше "Телеграф" розповідав, протягом якого часу українські військові таки можуть звільнити Херсон.

Також ми писали, як зараз ситуація на різних напрямках фронту. Зорієнтуватись у цьому нам допомогли свіжі карти боїв в Україні від Інституту вивчення війни.

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#Україна #Росія #Херсон #Війна #Генерал