Росіяни тягтимуть до останнього: австралійський генерал дав прогноз щодо війни в Україні

Загарбники продовжать бити критичною інфраструктурою, маючи значні проблеми на полі бою

Російський генерал сергій суровікін, призначений керівником військ вторгнення в Україну, може спеціально затягувати тривалість боїв на фронті. Серед інших задумів військовослужбовця – психологічний тиск на мирне населення та спроба відновити ключові логістичні шляхи для окупаційної армії.

Про це попереджає відставний генерал-майор австралійської армії Мік Райан. У своєму Twitter він назвав п’ять пріоритетних кроків, які суровікін зробить найближчим часом, щоб отримати часткову перевагу на фронті попри наступ ЗСУ.

Райан наголошує, що російська армія частково видихнулася, а для того, щоб відновити її потужність, потрібен час. Зараз командування загарбників не має особливих ресурсів — ні серед особового складу, ні в техніці. Тому найближчими місяцями кращою тактикою ворога будуть повітряні атаки. У тому числі і на об’єкти інфраструктури. Останнє робиться задля додаткового нагнітання ситуації серед мирного населення. Це і є першим і одним із найважливіших планів суворікіна — зламати волю українського народу. Цікаво, що разом із цим генерал наголошує: історичних прикладів подібного ще не було.

Також російська армія, найімовірніше, відійде від Херсона. Його "здавання" відбудеться для того, щоб мати можливість відійти на зручніші позиції, які й оборонятимуться протягом зимових місяців.

Тим часом суровікін створить нові логістичні маршрути, щоб забезпечити військовим на фронті всім необхідним — від боєприпасів до їжі. Ймовірно, накопичуватимуться запаси для майбутніх наступів.

"Він уже планує цілі своєї кампанії на 2023 рік, включаючи застосування будь-яких нових сухопутних сил, які можуть з’явитися наступного року, — попереджає Мік Райан. — Хоча тактична розвідка росіян не була високою, вони проводитимуть розвідку для підтримки планування на 2023 рік" .

Загалом, запевняє австралієць, головний намір Росії — затягнути війну якомога довше.

"Путін явно вірить, що Захід із часом втратить інтерес до війни та підтримки України. Хоча це ще належить довести, він, здається, впевнений, що це можливо", — підсумував генерал, закликавши не недооцінювати ворога.

Раніше "Телеграф" розповідав, протягом якого часу українські військові таки можуть звільнити Херсон.

Також ми писали, як зараз ситуація на різних напрямках фронту. Зорієнтуватись у цьому нам допомогли свіжі карти боїв в Україні від Інституту вивчення війни.