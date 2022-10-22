Лише стаємо злішими: у Зеленського відреагували на масовану ракетну атаку по Україні

Загарбники надто інфантильні, якщо вважають, що зможуть переломити перебіг війни терором мирного населення

Масований ракетний удар по різних регіонах України вранці 22 жовтня не залишився поза увагою української влади. Глава Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що такі атаки вкотре підтверджують, що російські окупанти вважають за краще воювати не з професійними військовими на фронті, а з мирним населенням у тилу.

Свою реакцію він залишив в особистому Telegram-каналі, повідомляє "Телеграф". Окрім іншого, чиновник додав, що українці гідно пройдуть і це випробування, як і всі попередні місяці повномасштабного вторгнення до цього.

На думку Єрмака, росіяни можуть лише мріяти про те, що проблеми на підконтрольній території України можуть змінити наміри ЗСУ продовжити звільнення окупованих населених пунктів. Він назвав такі плани ворога інфантильними.

"Ми стаємо лише злішими, щодня. А це означає, що даватимемо ще сильнішу відповідь, — зазначив Андрій Єрмак. — Все буде Україна".

Нагадаємо, що вибухи пролунали у низці регіонів, у тому числі на Одещині, Рівненщині, Хмельниччині та Волині. У Чернівецькій області наші засоби ППО збили ракету, після чого снаряд звалився в одне з місцевих озер.

Раніше "Телеграф" розповідав, як справи на різних ділянках фронту. Для цього ми проаналізували найсвіжіші карти боїв в Україні.