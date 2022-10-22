Навіть гірше, ніж 10 жовтня: в Укренерго оцінили масштаби нових пошкоджень та звернулися до українців

Енергетики кажуть, що ворожі обстріли лише додають агресії, яка має силу наших співгромадян.

Масштабний ракетний обстріл українських міст у суботу, 22 жовтня, завдав великих руйнувань критичної інфраструктури в різних регіонах. Без електрики залишились десятки тисяч абонентів, також спостерігаються перебої у роботі інтернет-мережі та інших каналів комунікації. В "Укренерго" стверджують, що загальні масштаби пошкоджень можуть бути аналогічними або навіть перевищувати наслідки масивних ударів росії, які відбулися з 10 по 12 жовтня.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає "Телеграф". Українські енергетики зазначили, що роблять все можливе, щоб якнайшвидше налагодити роботу системи, але в цьому їм потрібна посильна допомога пересічних громадян. Насамперед — у розумінні та відключенні зайвих побутових приладів, які можуть брати зайву енергію із системи.

Наразі у десяти регіонах вимушено введено обмеження на електропостачання. Серед "щасливчиків" опинилися Київська, Черкаська, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Харківська, Кіровоградська, Запорізька, Дніпропетровська, Житомирська області, а також столиця. Такий крок необхідний, щоб загалом знизити навантаження на мережу, що дозволить уникнути зайвих аварій і на без того пошкоджених лініях.

Там, де світло відсутнє через удари окупантів, незабаром розпочнуться відновлювальні роботи. В "Укренерго" зазначають, що співробітники вже на низькому старті чекають лише коли рятувальники усунуть небезпечні наслідки атаки.

"Просимо споживачів економно споживати електроенергію протягом усього дня і особливо в пікові години споживання — з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00", — зазначили у компанії.

Також енергетики додали, що російські удари не можуть зламати українців, а навпаки — додають нам сили, які підживлюються від агресії на ворога. Зі схожою заявою раніше виступив і голова Офісу президента Андрій Єрмак, реагуючи на масові обстріли з боку рф.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли найкраще використовувати деякі з побутових приладів, які споживають дуже багато електрики.