Ситуація надкритична: в Україні масові перебої зі світлом
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Голови обласних адміністрацій повідомляють про пошкодження електроживлення
Не встигла електромережа прийти до норми після нещодавніх обстрілів російськими окупантами, як вони знову завдали масованого ракетного удару по території України. Внаслідок цього в деяких областях, зокрема в центральних і західних, почалися перебої з електро- і водопостачанням.
Про проблеми повідомляють мешканці Київської, Волинської, Одеської, Хмельницькій, Черкаської, Кіровоградської і Рівненської областей. При цьому не у всіх з цих регіонів було влучання ракет по критичній інфраструктурі, але вони зазнали перебоїв через обстріли сусідніх областей.
В Одеській області після влучання по об'єкту інфраструктури в деяких населенних пунктах зникло світло. За словами голови ОВА Одещини Максима Марченка, Укренерго та ДТЕК роблять усе, щоб у найкоротший строк відновити роботу електромереж.
У Кіровоградській області удари також прийшлися по важливих енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах. Голова ОВА Андрій Райкович повідомив про можливі перебої з постачанням електроенергії. Крім того, у деяких населених пунктах вже є проблеми з електронергією.
"Звертаюсь до усіх підприємств, особливо до власників великих торговельних об’єктів, мереж, закладів громадського харчування, і прошу усіх жителів області суттєво скоротити споживання електроенергії!" — заявив він.
У Черкаській області були застосовані графіки аварійних відключень електроенергії. Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець. Він зазначив, що внаслідок влучання ракети в сусідній область Уманщина зараз не має світла. Ситуацію він назвав "надкритичною".
Він також попросив заощаджувати електроенергію, а також мати запас води і продуктів. Стежити за зарядом засобів зв'язку і не вмикати обігрівачі — також важливі прохання голови ОВА Черкащини.
Після російських ракетних ударів у Хмельницькій області деякі населенні пункти також залишилися без світла. Станом на 11:00 деталі вибухів і ситуація з електроенергією не розголошується.
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що в області спостерігається зростання споживання електроенергії. Саме через це в багатьої населенних пунктах, у тому числі і в самій столиці, можуть спостерігатися проблеми з електроживленням.
"У зв’язку з цим у регіоні з 8:38 вимушено розпочалися тимчасові стабілізаційні відключення за розробленим графіком", — повідомив Кулеба і вчергове закликав мешканців області економити світло.
У Волинській області зранку також були прильоти ракет. Голова ОВА Волині Юрій Погуляйко повідомив про те, що в окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, погіршився зв'язок.
У Рівненській області через влучання ракети в деяких районах області відсутнє електроживлення. Голова ОВА Рівненщини Віталій Коваль зазначив, що працівники Укренерго, Обленерго і ДСНС працюють над вирішенням проблеми постачання світла.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, Укренерго звертається до багатьох областей з проханням заощаджувати використання світла. У багатьої регіонах можуть бути віялові відключення світла.