Ситуація надкритична: в Україні масові перебої зі світлом

Голови обласних адміністрацій повідомляють про пошкодження електроживлення

Не встигла електромережа прийти до норми після нещодавніх обстрілів російськими окупантами, як вони знову завдали масованого ракетного удару по території України. Внаслідок цього в деяких областях, зокрема в центральних і західних, почалися перебої з електро- і водопостачанням.

Про проблеми повідомляють мешканці Київської, Волинської, Одеської, Хмельницькій, Черкаської, Кіровоградської і Рівненської областей. При цьому не у всіх з цих регіонів було влучання ракет по критичній інфраструктурі, але вони зазнали перебоїв через обстріли сусідніх областей.

В Одеській області після влучання по об'єкту інфраструктури в деяких населенних пунктах зникло світло. За словами голови ОВА Одещини Максима Марченка, Укренерго та ДТЕК роблять усе, щоб у найкоротший строк відновити роботу електромереж.

Повідомлення голови ОВА Одещини

У Кіровоградській області удари також прийшлися по важливих енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах. Голова ОВА Андрій Райкович повідомив про можливі перебої з постачанням електроенергії. Крім того, у деяких населених пунктах вже є проблеми з електронергією.

"Звертаюсь до усіх підприємств, особливо до власників великих торговельних об’єктів, мереж, закладів громадського харчування, і прошу усіх жителів області суттєво скоротити споживання електроенергії!" — заявив він.

Повідомлення голови ОВА Кіровоградщини

У Черкаській області були застосовані графіки аварійних відключень електроенергії. Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець. Він зазначив, що внаслідок влучання ракети в сусідній область Уманщина зараз не має світла. Ситуацію він назвав "надкритичною".

Він також попросив заощаджувати електроенергію, а також мати запас води і продуктів. Стежити за зарядом засобів зв'язку і не вмикати обігрівачі — також важливі прохання голови ОВА Черкащини.

Повідомлення голови ОВА Черкащини

Після російських ракетних ударів у Хмельницькій області деякі населенні пункти також залишилися без світла. Станом на 11:00 деталі вибухів і ситуація з електроенергією не розголошується.

Повідомлення голови ОВА Хмельниччини

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що в області спостерігається зростання споживання електроенергії. Саме через це в багатьої населенних пунктах, у тому числі і в самій столиці, можуть спостерігатися проблеми з електроживленням.

"У зв’язку з цим у регіоні з 8:38 вимушено розпочалися тимчасові стабілізаційні відключення за розробленим графіком", — повідомив Кулеба і вчергове закликав мешканців області економити світло.

Повідомлення голови ОВА Київщини

У Волинській області зранку також були прильоти ракет. Голова ОВА Волині Юрій Погуляйко повідомив про те, що в окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, погіршився зв'язок.

Повідомлення голови ОВА Волині

У Рівненській області через влучання ракети в деяких районах області відсутнє електроживлення. Голова ОВА Рівненщини Віталій Коваль зазначив, що працівники Укренерго, Обленерго і ДСНС працюють над вирішенням проблеми постачання світла.

Звернення голови ОВА Рівненщини

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Укренерго звертається до багатьох областей з проханням заощаджувати використання світла. У багатьої регіонах можуть бути віялові відключення світла.