Залужний обманув американців, але це допомогло врятувати Київ: що розповіли західні ЗМІ

Головнокомандувач свідомо не ділився планами щодо оборони країни з союзниками

Перед початком повномасштабного наступу російських військ українське військове командування тримало всі плани щодо оборони у секреті навіть від західних партнерів. Ба більше — одного разу Генштабу ЗСУ довелось піти на обман, але, ймовірно, це врятувало нашу країну на першому етапі вторгнення.

Про це говориться у статті The New Yorker. Журналісти проаналізували історію з поставками західного озброєння Україні та розповіли, як змінювались настрої та пріорітети.

Автори статті підкреслюють, що навіть у лютому ні американці, ні європейці не знали деталей щодо планів оборони України. Генштаб та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний до останнього не розкривали карти. Власне, можливо це і стало причиною песимістичних прогнозів всіх світових розвідок, які були впевнені, що росія зможе захопити Київ та швидко окупувати як мінімум половину України.

The New Yorker пише, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі під час кожної розмови із Залужним намагався дізнатись подробиці про плани захисту українських земель, навіть просив надати дані щодо запасів озброєння ЗСУ. Втім, Залужний реальну ситуацію не розкрив, хоча підготовка до оборони дійсно велась.

У лютому, фактично напередодні самого вторгнення, до Генштабу ЗСУ запросили військового аташе посольства США, полковника ВПС Британі Стюарт та показали їй схему оборони та плани захисту українських позицій. Все, що продемонстрували, помістилось на одній сторінці, однак копії аташе не надали. Дозволили лише зробити якісь рукописні записи.

Автор статті вказує, що Генштаб продемонстрував фіктивну схему оборони, яка не розкривала всього масштабу підготовки ЗСУ до повномасштабної війни. Надалі американці впевнились, що схема ефективної оборони у Залужного була, оскільки вона дозволила спершу відбити атаки на Київ, а далі звільнити північні області та продовжувати ефективно знищувати ворога.

"Тоді ми нікому не довіряли, — сказав у коментарі високопоставлений український військовий чиновник. — Наш план був нашим єдиним малесеньким шансом на успіх, і ми не хотіли, щоб хтось взагалі знав про нього".

Видання аналізує стратегію Залужного, пояснюючи, що першочерговою задачею було запобігти захопленню Києва. В інших регіонах російські сили фактично пропускали, що дозволило їм серйозно випередили власні лінії постачання та логістики. В результаті це допомогло знищити російські війська цілими колонами, а ключові елітні підрозділи були розгромлені на підступах до Києва.

Напруга змінилась дружбою

Також у статті розповідається про непростий період відносин між Залужним та Міллі. Не секрет, що восени Україна хотіла отримати від західних партнерів допомогу у вигляді літаків. Зокрема, було досягнено домовленість із Польщею, яка мала передати ЗСУ радянські МіГ-29, а натомість отримати американські F-16. Пентагон врешті решт ці потуги поставив на паузу, оскільки Міллі та інші генерали допускали, що росія може сприйняти такий крок як вступ НАТО до війни. Залужний зі свого боку намагався пояснити, що в України майже не залишилось літаків, а Міллі запевняв, що наразі їх достатньо.

Залужний та Міллі не спілкувались понад тиждень, потім їхні розмови мали виключно діловий характер, однак з часом відносини потеплішали. Журналісти стверджують, що тон їх нинішніх розмов більше схожий на дружній, вони навіть розмовляють про свої родини, що підтвердив один з представників Пентагону.

Нагадаємо, що у вересні Валерій Залужний спільно з генералом Михайлом Забродським випустили статтю, в якій анонсували населенню України, що війна не завершиться у поточному році й продовжиться у 2023-му.

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