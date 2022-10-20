Чи знімуть з українців обмеження на виїзд за кордон - Арестович дав чітку відповідь

Поки війна триває, випускати за кордон українців не будуть

В Україні, де з 24 лютого і понині триває режим воєнного стану та оголошена загальна мобілізація, поки не планують дозволяти виїзд за кордон студентам, далекобійникам, морякам та іншим категоріям чоловіків. Таке рішення зумовлене ймовірністю виникнення потреби у посиленні мобілізаційних заходів в країні.

Відповідну інформацію оприлюднив радник Офісу президента Олексій Арестович у черговому ефірі "ФЕЙГІН LIVE", відзначивши, що росія мобілізує мільйон осіб і не менше половини з них точно перекине до України. Саме через ці російські заходи український уряд може посилити мобілізацію.

За його словами, якщо чоловіки роз'їдуться, а в країні виникне потреба у посиленій мобілізації, то людей просто не буде звідки брати.

"Хоча у нас вона (мобілізація – ред.) і так не припинялася. Де брати людей, якщо всі роз'їдуться? Моряк поїде заробляти гроші, айтівець тощо, але повертатися їм буде куди? Коли постане питання існування України, то де їх шукати? Ми сподіваємося, що обійдемося без цього, тому для того, щоб їх можна було мобілізувати потім, не дуже логічне рішення випускати їх зараз. Скільки повернеться назад… У нас ця схема не відпрацьована. Тому, попри непопулярність відповідного рішення, всі дружньо сидимо і нікуди не їдемо. Міністри, радники всілякі. Всі", – пояснив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи матимуть право на виїзд за кордон українці, котрі мають невиплачені кредити.

Також нагадаємо, чому українці дотепер не можуть виїжджати за межі країни за програмою "єВідрядження".