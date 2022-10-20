Снимут ли с украинцев ограничения на выезд за границу — Арестович дал четкий ответ

Пока война продолжается, выпускать за границу украинцев не будут

В Украине, где с 24 февраля и поныне продолжается режим военного положения и объявлена всеобщая мобилизация, пока не планируют разрешать выезд за границу студентам, дальнобойщикам, морякам и другим категориям мужчин. Такое решение обусловлено вероятностью возникновения потребности в усилении мобилизационных мер в стране.

Соответствующую информацию обнародовал советник Офиса президента Алексей Арестович в очередном эфире "ФЕЙГИН LIVE", отметив, что россия мобилизует миллион человек и не менее половины из них точно опрокинет в Украину. Именно из-за этих российских мер украинское правительство может усилить мобилизацию.

По его словам, если мужчины разъедутся, а в стране возникнет потребность в усиленной мобилизации, людей просто не будет откуда брать.

"Хотя у нас она (мобилизация – ред.) и так не прекращалась. Где брать людей, если все разъедутся? Моряк поедет зарабатывать деньги, айтишник и т.д., но возвращаться им будет куда? Когда встанет вопрос существования Украины, то где их искать Мы надеемся, что обойдемся без этого, поэтому для того, чтобы их можно было мобилизовать потом, не очень логично решение выпускать их сейчас… Сколько вернется назад… У нас эта схема не отработана. Поэтому, несмотря на непопулярность соответствующего решения, все дружно сидим и никуда не едем. Министры, советники всевозможные. Все", – объяснил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, будут ли иметь право на выезд за границу украинцы, имеющие невыплаченные кредиты.

Также напомним, почему украинцы до сих пор не могут выезжать за пределы страны по программе "командировки".