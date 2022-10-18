Выезд за границу украинцев, имеющих невыплаченные кредиты: разрешат или нет

Экспертша четко ответила на вопрос, который беспокоит многих украинцев

В Украине, согласно указу президента Владимира Зеленского, выезд за пределы страны для граждан мужского пола ограничен, ведь военная агрессия соседней россии и военное положение, а в целом и всеобщая мобилизация, внедренные через боевые действия, продолжаются. Пока запрет продолжается до 21 ноября, однако, если война в стране будет продолжаться и дальше, вероятнее всего, ее продлят.

Как пишет издание "24 канал", ссылаясь на слова юриста Дарьи Лысенко, согласно действующему законодательству наличие кредитной задолженности не считается законным основанием для того, чтобы конкретному гражданину отказали в пересечении государственной украинской границы.

Эксперта также отметила, что в выезде за пределы Украины все же могут отказать при наличии соответствующего решения о запрете. В документе должно указываться, что лицо имеет временное ограничение в праве выезда за границу, если оно не выполняет возложенные на него обязательства, касающиеся уплаты долга. по уплате долга.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему украинцы до сих пор не могут выезжать за пределы страны по программе "командировки".

Также напомним, что еще одна большая категория мужчин получила право уезжать за границу.