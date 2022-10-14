Еще одна категория мужчин получила право на выезд за границу, однако есть условие

Выпускают только тех, кто выезжает по работе

В Украине ограничения пересечения государственной границы во время действия военного положения, продленного до 21 ноября, ослабили для еще одной категории граждан. Речь идет о представителях авиационной отрасли.

Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, отметив, что послабление будет касаться украинцев от 18 до 60 лет, работающих в авиационной отрасли страны, также государственных инспекторов по авиационному надзору или лиц, уполномоченных на проведение проверок Государственной авиационной службы, и работников государствеапредприятия "Украина".

Так, согласно решению правительства, указанная категория граждан будет иметь право на выезд из Украины даже во время действия военного положения, однако исключительно при условии, что они направляются за границу для работы или тренажерной подготовки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторым украинцам запретили пересечение государственной границы на момент действия военного положения в стране.

Также напомним, какие нюансы нужно помнить мужчинам, которые планируют уехать из Украины с детьми во время военного положения.