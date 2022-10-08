Еще одна категория украинцев не сможет выезжать за границу – о ком речь

Правила пересечения будут одинаковыми для всех военнообязанных

С 1 октября в Украине часть женщин обязана стать на военный учет. В общей сложности призыву подлежат лица женского пола, которые являются представительницами 14 специальностей и профессий. Поэтому "Телеграф" решил разобраться, будет ли к ним применяться норма по запрету выезда за пределы страны к моменту действия военного положения, которая распространяется на военнообязанных мужчин.

Как в эфире Общественного радио рассказал юрист общественного приемного Украинского хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев, правительство оставило за женщинами право самостоятельно выбирать, становиться ли им на военный учет, однако те, кто на него все же станет, пересекать государственную границу не смогут.

"Когда женщина в добровольном порядке придет в военкомат и станет на учет, то с того момента она станет военнообязанной. Соответственно, ее также будет касаться запрет пересечения государственной границы. Наше законодательство фактически не предусматривает, что женщины и мужчины будут разделены. Поэтому правила относительно пересечение границы будет одинаковым для всех", — дал объяснение эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Министерстве обороны Украины заверили, что в настоящее время потребностей в мобилизации женщин нет.

Также напомним, должны ли студентки становиться на военный учет с октября.