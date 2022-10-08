Ще одна категорія українців не зможе виїжджати за кордон - про кого мова

Правила щодо перетину будуть однаковими для всіх військовозобов'язаних

З 1 жовтня в Україні частина жінок зобов'язана стати на військовий облік. Загалом призову підлягають особи жіночої статі, які є представницями 14 спеціальностей та професій. Тож "Телеграф" вирішив розібратися, чи застосовуватиметься до них норма щодо заборони про виїзд за межі країни на момент дії воєнного стану, котра поширюється на військовозобов’язаних чоловіків.

Як в ефірі Громадського радіо розповів юрист громадської приймальні Української гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов, уряд залишив за жінками право самостійно обирати, чи ставати їм на військовий облік, проте ті, хто на нього все ж стане, перетинати державний кордон не зможуть.

"Коли жінка у добровільному порядку прийде до військкомату і стане на облік, то з того моменту вона стане військовозобов’язаною. Відповідно її також буде стосуватись заборона перетину державного кордону. Наше законодавство фактично не передбачає, що жінки і чоловіки будуть розділені. Тому правила щодо перетину кордону буде однакове для усіх", — дав пояснення експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Міністерстві оборони України запевнили, що наразі потреби у мобілізації жінок не мають.

Також нагадаємо, чи повинні студентки ставати на військовий облік з жовтня.