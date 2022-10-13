Выезд за границу для мужчин с детьми: какие нюансы стоит учитывать

Для того, чтобы пересечь государственную границу, нужно запастись терпением и необходимыми документами

Большинство мужчин призывного возраста не имеют сейчас возможности выехать за границу. Одним из исключений являются те граждане, на содержании которых находится один (или больше) несовершеннолетний ребенок, и его воспитанием больше никто не занимается. Мужчины, которые являются отцами-одиночками, действительно могут покидать Украину — при, конечно же, предоставлении определенных документов во время выезда.

Что именно нужно иметь при себе представителям этой категории населения и в каких случаях пограничники могут отказать в пропуске, напоминает "Телеграф". Материал мы основываем на объяснениях юристки компании Incolanse Ольги Драчевской.

По ее словам, мужчины, на самостоятельном попечительстве которых есть ребенок, не достигший 18-летнего возраста, не могут быть мобилизованы в армию или лишены возможности выехать в другую страну. Это определяется положением ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

На руках у желающего покинуть Украину гражданина, должны находиться свидетельство о рождении ребенка (или детей), а также один из перечисленных далее документов:

свидетельство о смерти матери ребенка;

судебное решение насчет лишения матери родительских прав;

судебное решение насчет отнятия ребенка у матери, даже если она не лишается родительских прав;

решение суда о том, что мать считается без вести пропавшей;

решение суда насчет объявления матери ребенка погибшей.

Отметим, что если в случае потери первой жены и наличия несовершеннолетнего ребенка мужчина женился во второй раз, то подобных преференций насчет выезда он не имеет — ведь он не воспитывает ребенка самостоятельно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, смогут ли выезжать за границу во время войны военнообязанные женщины, добровольно ставшие на учет в военкомате.

Также мы писали о нюансах выезда за границу для людей с инвалидностью. Среди прочего озвучивались причины, по которым пограничники могут отказаться выпускать человека такой категории из страны.