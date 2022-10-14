Ще одна категорія чоловіків отримала право на виїзд за кордон, проте є умова

Випускатимуть лише тих, хто виїжджає по роботі

В Україні обмеження щодо перетину державного кордону під час дії воєнного стану, подовженого до 21 листопада, послабили для ще однієї категорії громадян. Мова йде про представників авіаційної галузі.

Відповідну інформацію повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України, відзначивши, що послаблення стосуватиметься українців віком від 18 до 60 років, котрі працюють в авіаційній галузі країни, також державних інспекторів з авіаційного нагляду або осіб, що уповноважені на проведення перевірок Державної авіаційної служби, та працівників державіапідприємства "Україна".

Так, згідно з рішенням уряду, вказана категорія громадян матиме право на виїзд з України навіть під час дії воєнного стану, проте виключно при умові, що вони прямують за кордон для роботи або тренажерної підготовки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деяким українцям заборонили перетин державного кордону на момент дії воєнного стану в країні.

Також нагадаємо, які нюанси треба пам'ятати чоловікам, які планують виїхати з України з дітьми під час воєнного стану.