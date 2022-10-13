Виїзд за кордон для чоловіків з дітьми: які нюанси варто враховувати

Для того, щоб перетнути державний кордон, потрібно запастися терпінням та необхідними документами

Більшість чоловіків призовного віку не мають наразі можливості виїхати за кордон. Один із винятків становлять ті громадяни, на утриманні яких перебуває одна (або більше) неповнолітня дитина, вихованням якої більше ніхто не займається. Чоловіки, котрі є батьками-одинаками, справді можуть залишати Україну — за умови надання певних документів під час виїзду.

Що саме потрібно мати при собі представникам цієї категорії населення та у яких випадках прикордонники можуть відмовити у перепустці, нагадує "Телеграф". Матеріал ми ґрунтуємо на поясненнях юристки компанії Incolanse Ольги Драчевської.

За її словами, чоловіки, на самостійному вихованні яких знаходиться дитина, котра не досягла 18-річного віку, не можуть бути мобілізовані в армію чи позбавлені можливості виїхати до іншої країни. Це визначається положенням ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

На руках у бажаючого виїхати із України громадянина повинні знаходитися свідоцтво про народження дитини (або дітей), а також один із перерахованих далі документів:

свідоцтво про смерть матері дитини;

судове рішення щодо позбавлення матері батьківських прав;

судове рішення щодо відбирання дитини у матері, навіть якщо вона не позбавляється батьківських прав;

рішення суду про те, що мати вважається безвісти зниклою;

рішення суду щодо оголошення матері дитини загиблою..

Зазначимо, що якщо у разі втрати першої дружини та наявності неповнолітньої дитини чоловік одружився вдруге, то подібних преференцій щодо виїзду він не має — адже не виховує дитину самостійно.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи зможуть виїжджати за кордон під час війни військовозобов’язані жінки, які добровільно стали на облік у військкоматі.

Також ми писали про нюанси виїзду за кордон для людей із інвалідністю. Серед іншого озвучувалися причини, через які прикордонники можуть відмовитись випускати людину такої категорії з країни.