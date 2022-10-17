Выезд из Украины под залог: что не так с "екомандировкой" и почему она до сих пор не работает

Правительство будет дорабатывать систему, пока она не станет удобной для представителей бизнеса

В Украине с 1 сентября на портале "Дия" должна была заработать новая услуга под названием "еКомандировка". Однако как думалось, к сожалению, не сложилось, поэтому представители Европейской Бизнес Ассоциации решили проанализировать, почему же система до сих пор не заработала и как украинцам осуществлять переезд через государственную границу.

Как пишет издание finance.ua, программа "еКомандировки" является механизмом, который должен был позволить украинским предпринимателям и представителям бизнеса заграничные командировки и на участие в конференциях за рубежом, несмотря на войну в стране. Согласно новой системе, эта категория мужчин имела право на выезд за границу сроком до 7 дней, но при условии соблюдения ряда критериев.

"еКомандировка" предполагала, что одновременно получить разрешение на выезд за границу смогут не более 10% работников и при этом не более 10 человек этой компании. Если же в условиях пересечения будет выявлено определенное нарушение, к примеру, работник вернулся на Родину через 9 дней после выезда, то сумма залога в 200 тысяч гривен должна была быть перечислена на нужды Министерства обороны Украины. Однако этот механизм так и не начал свою работу.

"Систему раскритиковали в правительстве и отправили на доработку. Возникло достаточно много сомнений относительно некоторых положений этого постановления. В частности, речь шла о том, что требование относительно средней зарплаты в компании в 20 тыс. грн необоснованно, ведь по состоянию на январь 2022 года средняя зарплата по Украине составила 14 500 грн. Сейчас, по данным НБУ, эта сумма снизилась еще на 12%. То есть были определенные недоработки и вопросы, как вообще это реализовывать на практике", — объяснили в ЕБА.

Кроме того, не менее важным вопросом, подвергшимся дискуссиям, стал вопрос о сроках выезда. Чиновники отмечали, что 7 разрешительных дней командировки может не хватить. Поэтому этот вопрос решили и дальше дорабатывать, чтобы избежать этих недоработок. Лишь когда эти вопросы будут доработаны, система "еКомандировки" заработает и работники смогут выезжать за границу, пользуясь ею.

Пока же это постановление не приняли и механизм не заработал — остается неизменным запрет выезда за границу во время военного положения гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет за исключениями, предусмотренными законодательством.

Ранее Телеграф сообщал, что в Украине еще одной категории граждан ограничили право на выезд за пределы страны.

Также напомним, еще одна большая категория мужчин получила право уезжать за границу.