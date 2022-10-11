В Украине могут изменить правила выезда за границу по программе "еКомандировка"

В стране могут установить новые правила пересечения границы согласно "еКомандировка"

В Украине планируют вдвое уменьшить сумму залога для пересечения границы согласно механизму "еКомандировка", который ранее отправили на доработку.

Как пишет издание dev.ua, ссылаясь на собственные источники в правительстве, пока доподлинно неизвестно, когда именно планируют запустить механизм "Е командировка". В то же время, данные о том, что сумму залога планируют существенно уменьшить, подтверждают.

"У "Дии"все технически готово. Ждут доработки проекта в Минэкономики и после принятия сразу запускают функцию на портале", — сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Кроме того, он отметил, что ему точно неизвестно, какие критерии для желающих выехать за границу временно обсуждаются.

Следует добавить, что, согласно информации источников, одно из возможных изменений – сумма залога будет не 200 000 грн, как обсуждалось ранее, а 100 000 гривен.

Ранее Телеграф сообщал, что в Украине одной из категорий мужчин предоставили право выезда за границу неограниченное количество раз.

Также напомним, что некоторым украинцам запретили пересечение государственной границы на момент действия военного положения в стране.