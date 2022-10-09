Одна из категорий мужчин получила право на выезд из Украины неограниченное количество раз: что для этого нужно

Ранее лицам, сопровождавшим больных родственников, разрешалось выезжать из Украины всего один раз

В Украине продлили военное положение и мобилизацию до ноября этого года, а это значит, что военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускать за границу без уважительных причин. Между тем, Государственная пограничная служба сообщила об изменениях, которые внесли в правила выезда из страны мужчин. В частности, одна из категорий получила право на выезд неограниченное количество раз.

Кто из мужчин может выезжать за границу неограниченное количество раз

Мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет), сопровождающие при выезде из Украины лиц с инвалидностью и нуждающихся в постоянном уходе, теперь могут выезжать из Украины неограниченное количество раз. До этого это разрешалось только один раз на время действия военного положения.

Это правило распространяется и на мужчин, сопровождающих детей с инвалидностью или определенным перечнем заболеваний, за которыми они ухаживают, если несовершеннолетние состоят на консульском учете.

При этом есть важный нюанс, что подлежащие мобилизации мужчины должны вернуться в Украину не позже, чем лица, которых они сопровождали.

Какие документы необходимы для выезда

Выезд из Украины мужчин призывного возраста, сопровождающих лиц или детей с инвалидностью, может осуществлять как с ними, так и без них. Пропуск осуществляется на основании следующих документов:

справки о пребывании лиц или детей с инвалидностью, нуждающихся в постоянном уходе, на консульском учете;

документов (или нотариально заверенных копий), дающих право на выезд (предусмотрены в абзацах третьем, седьмом, девятом и десятом пунктах 2 и 22 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины);

документов, указанных в пункте 2 этих Правил.

Список документов может отличаться в зависимости от категории выезжающих. Например, лица с инвалидностью должны показать на границе такой пакет:

справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (№ 157-1/о);

удостоверение, подтверждающее инвалидность;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности;

справку для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторым категориям мужчин запретили выезжать из Украины до конца действия военного положения.