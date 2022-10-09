Одна з категорій чоловіків отримала право на виїзд з України необмежену кількість разів: що для цього потрібно

Раніше особам, які супроводжували хворих родичів, дозволялося виїжджати з України всього один раз

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до листопада цього року, а це означає що військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років не будуть випускати за кордон без поважних на те причин. Тим часом Державна прикордонна служба повідомила про зміни, які внесли у правила виїзду з країни чоловіків. Зокрема, одна з категорій отримала право на виїзд необмежену кількість разів.

Хто з чоловіків може виїжджати за кордон необмежену кількість разів

Чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років), які супроводжують під час виїзду з України осіб з інвалідністю та тих, хто потребує постійного догляду, відтепер можуть виїжджати з України необмежену кількість разів. До цього це дозволялося лише один раз під час дії воєнного стану.

Це правило розповсюджується й на чоловіків, які супроводжують дітей з інвалідністю чи визначеним переліком захворювань, яких вони доглядають, якщо неповнолітні перебувають на консульському обліку.

При цьому є важливий нюанс, що чоловіки, які підлягають мобілізації, мають повернутися в Україну не пізніше, ніж особи, яких вони супроводжували.

Які документи необхідні треба для виїзду

Виїзд з України чоловіків призовного віку, які супроводжують осіб чи дітей з інвалідністю, може здійснювати як з ними, так і без них. Пропуск здійснюється на підставі таких документів:

довідки про перебування осіб чи дітей з інвалідністю, які потребують постійного догляду, на консульському обліку;

документів (або нотаріально засвідчених копій), що дають право на виїзд (передбачені в абзацах третьому-сьомому, дев’ятому і десятому пункту 2 та 22 Правил перетинання державного кордону громадянами України);

документів, зазначених у пункті 2 цих Правил.

Перелік документів може відрізнятися залежно від категорії осіб, які виїжджають. Наприклад, особи з інвалідністю повинні показати на кордоні такий пакет:

довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (№ 157−1/о);

посвідчення, яке підтверджує інвалідність;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, у яких зазначено групу та причину інвалідності;

довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деяким категоріям чоловіків заборонили виїжджати з України до кінця дії воєнного стану.