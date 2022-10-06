В Україні виїзд за кордон обмежили для ще однієї категорії українців: заборона триватиме до кінця війни

Обмеження впровадження до кінця війни в країні

В Україні на момент дії воєнного стану, який, згідно з рішенням Верховної ради було подовжено до 21 листопада, перетин державного кордону студентами, аспірантами та докторантами, які навчаються в іноземних навчальних закладах, обмежено.

Відповідну інформацію, посилаючись на Державну прикордонну службу, повідомило видання Українські Новини. Згідно з даними, які надало відомство у відповіді на інформаційний запит, рішення щодо обмеження виїзду вказаних категорій громадян було прийнято задля врегулювання питань перетину кордону громадянами України, затверджених постановою Кабміну.

"Відповідно до пункту 2-6 Правил обмежено під час дії воєнного стану виїзд з України здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів, стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти", — пояснили у Держприкордонслужбі.

Також варто наголосити, що відомство офіційно підтвердило що до завершення дії воєнного стану в країні, студентів, аспірантів та докторантів на навчання за кордон не випускатимуть.

Раніше "Телеграф" пояснював, яким саме студентам дозволили виїзд з країни на момент дії воєнного стану та що їм для цього потрібно.

Також нагадаємо, що потрібно знати водіям та волонтерам, які планують виїхати за межі України.