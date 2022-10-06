В Украине выезд за границу ограничили для еще одной категории украинцев: запрет продлится до конца войны

Ограничение внедрены до конца войны в стране

В Украине на момент действия военного положения, которое, согласно решению Верховной рады было продлено до 21 ноября, пересечение государственной границы студентами, аспирантами и докторантами, обучающимися в иностранных учебных заведениях, ограничено.

Соответствующую информацию, ссылаясь на Государственную пограничную службу, сообщило издание Українські Новини. Согласно данным, предоставленным ведомством в ответе на информационный запрос, решение об ограничении выезда указанных категорий граждан было принято для урегулирования вопросов пересечения границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабмина.

"Согласно пункту 2-6 Правил ограничен во время действия военного положения выезд из Украины соискателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов, стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной формам получения образования", — пояснили в Госпогранслужбе.

Также следует отметить, что ведомство официально подтвердило, что до завершения действия военного положения в стране, студентов, аспирантов и докторантов на обучение за границу не будут выпускать.

Ранее "Телеграф" объяснял, каким студентам разрешили выезд из страны на момент действия военного положения и что им для этого нужно.

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